Как сказать "не умничай" по-украински: лучшие варианты

Русское выражение "не умничай" часто употребляется в бытовой речи. Так часто говорят старшие люди младшим, указывая, что они ведут себя слишком умно, дают лишние советы или вмешиваются в ситуацию.

Украина. Иллюстративное фото

В украинском языке нет прямого перевода устойчивого выражения "не умничай", однако существуют соответствия, которыми можно заменить эту фразу, пишет издание "ТСН".

Само слово "умничать" по-украински можно сказать — мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити. В русско-украинском словаре сложной лексики Святослава Караванского названы и другие варианты перевода слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.

"При желании фразу можно перевести как "не вигадуй", "не хитруй", "не мудруй". Также интересным постоянным выражением является "не вчи вченого". Также издавна существуют и поговорки, которые можно использовать в таком случае: " Не вчи вченого їсти хліба печеного" або "Не будь такий розумний, як твого батька діти", — пишет издание.

Также заменить выражение “не умничай, можно фразеологизмами:

“Не роби себе вчителем”,

“Не витрублюй на всю округу”,

“Не мудри в кухні”,

“Не лізь із дурною головою”,

“Не тягни ковдру на себе”,

“Не розмовляй, як кіт об холодну кашу”.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не все украинцы могут найти правильный соответствие русского выражения в украинском языке. Теряются даже те, кто хорошо знает украинский. К таким выражениям относится русское "так точно". Выражение использовалось в военной лексике, а затем перешло и в бытовую.

Языковеды отмечают, что следует различать: в армии – одно, в разговоре – совсем другое.