Как сказать "не умничай" по-украински: лучшие варианты

Кречмаровская Наталия
Русское выражение "не умничай" часто употребляется в бытовой речи. Так часто говорят старшие люди младшим, указывая, что они ведут себя слишком умно, дают лишние советы или вмешиваются в ситуацию.
В украинском языке нет прямого перевода устойчивого выражения "не умничай", однако существуют соответствия, которыми можно заменить эту фразу, пишет издание "ТСН".
Само слово "умничать" по-украински можно сказать — мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити. В русско-украинском словаре сложной лексики Святослава Караванского названы и другие варианты перевода слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.
Также заменить выражение “не умничай, можно фразеологизмами:
“Не роби себе вчителем”,
“Не витрублюй на всю округу”,
“Не мудри в кухні”,
“Не лізь із дурною головою”,
“Не тягни ковдру на себе”,
“Не розмовляй, як кіт об холодну кашу”.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что не все украинцы могут найти правильный соответствие русского выражения в украинском языке. Теряются даже те, кто хорошо знает украинский. К таким выражениям относится русское "так точно". Выражение использовалось в военной лексике, а затем перешло и в бытовую.
Языковеды отмечают, что следует различать: в армии – одно, в разговоре – совсем другое.