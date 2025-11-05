logo

BTC/USD

103834

ETH/USD

3432.45

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Как сказать "не умничай" по-украински: лучшие варианты
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сказать "не умничай" по-украински: лучшие варианты

Варианты русского выражения "не умничай" по-украински

5 ноября 2025, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Русское выражение "не умничай" часто употребляется в бытовой речи. Так часто говорят старшие люди младшим, указывая, что они ведут себя слишком умно, дают лишние советы или вмешиваются в ситуацию.

Как сказать "не умничай" по-украински: лучшие варианты

Украина. Иллюстративное фото

В украинском языке нет прямого перевода устойчивого выражения "не умничай", однако существуют соответствия, которыми можно заменить эту фразу, пишет издание "ТСН".

Само слово "умничать" по-украински можно сказать — мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити. В русско-украинском словаре сложной лексики Святослава Караванского названы и другие варианты перевода слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.

"При желании фразу можно перевести как "не вигадуй", "не хитруй", "не мудруй". Также интересным постоянным выражением является "не вчи вченого". Также издавна существуют и поговорки, которые можно использовать в таком случае: "Не вчи вченого їсти хліба печеного" або "Не будь такий розумний, як твого батька діти", — пишет издание. 

Также заменить выражение “не умничай, можно фразеологизмами

  • “Не роби себе вчителем”,

  • “Не витрублюй на всю округу”,

  • “Не мудри в кухні”, 

  • “Не лізь із дурною головою”,

  • “Не тягни ковдру на себе”, 

  • “Не розмовляй, як кіт об холодну кашу”.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не все украинцы могут найти правильный соответствие русского выражения в украинском языке. Теряются даже те, кто хорошо знает украинский. К таким выражениям относится русское "так точно". Выражение использовалось в военной лексике, а затем перешло и в бытовую.

Языковеды отмечают, что следует различать: в армии – одно, в разговоре – совсем другое.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/other/pro-ci-cikavi-vidpovidniki-malo-hto-znaye-yak-skazati-ukrayinskoyu-ne-umnichay-2512675.html
Теги:

Новости

Все новости