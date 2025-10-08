Як сказати “мерзкий” українською: ТОП влучних варіантів

Після початку повномасштабної російської агресії, більшість українців, які спілкувалися російською, почали активно переходити на українську. І навіть після значного часу вивчення української можуть виникати проблеми з перекладом чи віднаходженням відповідників російським словам.

Так, зіткнувшись із чимось неприємним на думку спадає російське слово “мерзкий”, а сказати українською, знають не всі. В українській мові існує чимало влучних варіантів, пише видання “Уніан”.

За словами мовознавиці Лариси Чемерис, у цьому випадку простежується синонімія на вищому рівні. Замість "мерзкий" вона радить сказати:

мерзенний,

мерзотний,

гидкий,

огидний,

паскудний.

"До кожної ситуації можна підібрати саме те слово, яке найкраще підходитиме. Якщо йдеться про вчинок, тоді правильно казати підлий, гидотний або негідний", — порадила Чемерис.

Тож навіть на прикладі одного слова можна побачити глибину та різноманітність української мову.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як сказати “примерочная” українською. Це приміщення в магазині, де можна приміряти одяг. Українською його називають “примірочна”, однак це неправильний варіант. Акторка дубляжу, телеведуча та тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька розповіла про правильний варіант. Вона наголосила, що в українській є влучний відповідник, і це – приміряльня.

Вікторія пояснила, що в нашій побутовій мові досі є чимало покручів на кшталт “примірочної”, та розповіла, як правильно називати заклади, які ми відвідуємо мало не щодня. Приміром, книжковий магазин говорити неправильно — вдалий варіант — книгарня. Та й магазин можна називати крамницею.



