Как сказать "мерзкий" по-украински: ТОП точных вариантов

После начала полномасштабной российской агрессии большинство украинцев, которые общались на русском, начали активно переходить на украинский. И даже после значительного времени изучения украинского языка могут возникать проблемы с переводом или нахождением соответствий русским словам.

Украина. Иллюстративное фото

Так, столкнувшись с чем-то неприятным на ум приходит русское слово "мерзкий", а сказать на украинском, знают не все. В украинском языке существует немало точных вариантов, пишет издание "Униан".

По словам языковеда Ларисы Чемерис, в этом случае прослеживается синонимия на высшем уровне. Вместо "мерзкого" она советует сказать:

мерзенний,

мерзотний,

гидкий,

огидний,

паскудний.

"К каждой ситуации можно подобрать именно то слово, которое будет лучше всего подходить. Если речь идет о поступке, тогда правильно говорить підлий, гидотний или негідний", — посоветовала Чемерис.

Так что даже на примере одного слова можно увидеть глубину и разнообразие украинского языка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как сказать "примерочная" на украинском. Это помещение в магазине, где можно примерить одежду. По-украински его называют "примірочна", однако это неправильный вариант. Актриса дубляжа, телеведущая и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая рассказала о правильном варианте. Она подчеркнула, что в украинском есть точный ответчик, и это – приміряльня.

Виктория пояснила, что в нашем бытовом языке до сих пор есть немало перекручиваний типа “примірочної, и рассказала, как правильно называть заведения, которые мы посещаем чуть ли не каждый день. К примеру, книжковий магазин говорить неправильно – удачный вариант – книгарня. Да и магазин можно называть крамницею.



