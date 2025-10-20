Як сказати “головокружительный” українською: правильний варіант знають не всі

Тривале використання російської мови на території України укорінило чимало слів та виразів, до яких важко знайти відповідники в українській мові.

Українська мова. Ілюстративне фото

Одним з таких слів є "головокружительный". Це слово часто використовується при описі чогось захопливого, приголомшливого чи надзвичайного. В українській мові існує влучний, милозвучний і точний відповідник, пише видання “Обоз”. Українське слово не лише повністю передає значення російського, а й має багатшу емоційну палітру.

Це слово "запаморочливий". Воно, за тлумачним словником, має кілька значень:

- Той, що викликає запаморочення, порушує рівновагу.

- Той, що п’янить, одурманює (зазвичай про запах або відчуття).

- Те, що перевищує звичайну міру — неймовірно інтенсивне, надзвичайне, вражаюче.

“Отже, цим словом можна описати і висоту ("запаморочлива гора"), і швидкість ("запаморочливе падіння"), і емоції ("запаморочливе кохання"), і навіть успіх ("запаморочлива кар’єра")”, — пише видання.

На відміну від російського, українське слово передає не лише фізичне відчуття, а й внутрішній стан — те, що захоплює, вражає, змушує відчути піднесення.

“Слово запаморочливий можна використовувати як у художніх текстах чи публіцистиці, так і в розмовному мовленні, коли хочеться підсилити емоційний ефект вислову. Так українська мова зберігає природність і водночас звучить виразно, образно й сучасно”, — пише видання.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що українці нерідко використовують російськомовні слова адаптовані українською мовою. Часто українці не можуть знайти відповідник в українській мові. Одним таким словом є “примерочная” — приміщення в магазині, де можна приміряти одяг.



