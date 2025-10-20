Как сказать "головокружительный" по-украински: правильный вариант знают не все

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Продолжительное использование русского языка на территории Украины укоренило немало слов и выражений, к которым трудно найти соответствия на украинском языке.
Украинский язык. Иллюстративное фото
Одним из таких слов является "головокружительный". Это слово часто используется при описании чего-то увлекательного, потрясающего или удивительного. В украинском языке существует точное и благозвучное соответствие, пишет издание "Обоз". Украинское слово не только полностью передает значение русского, но имеет богатую эмоциональную палитру.
Это слово "запаморочливий". Оно, по толковому словарю, имеет несколько значений:
- вызывающий головокружение, нарушающий равновесие.
- Пьянящий, одурманивающий (обычно о запахе или ощущениях).
- То, что превышает обычную меру – невероятно интенсивное, необычайное, впечатляющее.
В отличие от русского, украинское слово передает не только физическое ощущение, но и внутреннее состояние — то, что увлекает, поражает, заставляет почувствовать подъем.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы нередко используют русскоязычные слова адаптированные на украинском языке. Часто украинцы не могут найти соответствие на украинском языке. Одним таким словом является примерочная — помещение в магазине, где можно примерить одежду.