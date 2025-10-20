logo

Главная Новости Досуг саморазвитие Как сказать "головокружительный" по-украински: правильный вариант знают не все
Как сказать "головокружительный" по-украински: правильный вариант знают не все

20 октября 2025, 17:31
Кречмаровская Наталия

Продолжительное использование русского языка на территории Украины укоренило немало слов и выражений, к которым трудно найти соответствия на украинском языке.

Одним из таких слов является "головокружительный". Это слово часто используется при описании чего-то увлекательного, потрясающего или удивительного. В украинском языке существует точное и благозвучное соответствие, пишет издание "Обоз". Украинское слово не только полностью передает значение русского, но имеет богатую эмоциональную палитру.

Это слово "запаморочливий". Оно, по толковому словарю, имеет несколько значений:

- вызывающий головокружение, нарушающий равновесие.

- Пьянящий, одурманивающий (обычно о запахе или ощущениях).

- То, что превышает обычную меру – невероятно интенсивное, необычайное, впечатляющее.

"Итак, этим словом можно описать и высоту ("запаморочлива гора"), и скорость ("запаморочливе падіння"), и эмоции ("запаморочливе кохання"), и даже успех ("запаморочлива кар’єра")”, — пишет издание.

В отличие от русского, украинское слово передает не только физическое ощущение, но и внутреннее состояние — то, что увлекает, поражает, заставляет почувствовать подъем.

"Слово "запаморочливий" можно использовать как в художественных текстах или публицистике, так и в разговорной речи, когда хочется усилить эмоциональный эффект выражения. Так украинский язык сохраняет естественность и одновременно звучит выразительно, образно и современно", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы нередко используют русскоязычные слова адаптированные на украинском языке. Часто украинцы не могут найти соответствие на украинском языке. Одним таким словом является примерочная — помещение в магазине, где можно примерить одежду.




Источник: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-bude-ukrainskoyu-golovokruzhitelnyij-vluchnij-pereklad.htm
