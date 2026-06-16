Як сказати “глазунья”, “омлет”, “скрембл” українською: правильна відповідь приголомшить багатьох

Українська мова надзвичайно багата та різноманітна, і не тільки звичні російські слова, а й запозичені іноземні мають влучні відповідники.

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Український музикант, журналіст, редактор та популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр розповів, як правильно українською називати “глазунью”, “скрембл”, “омлет”.

“От як українською ви скажете “глазунья”? Та що яєчня. Я ж думаю, усі розуміють, що “глазунья” похідне від слова “глаза”. Тільки де в українських словниках загубилися ті “глаза” я не розумію. Наче ж немає такого слова. Але чомусь, “глазунья” досі смажиться на українських пательнях”, — жартівливо зазначив він.

За його словами, “глазунья” українською буде “оката яєчня”. Також від уточнив, що можна говорити і “яєчня”, і “яєшня”.

“Головне “оката”, а не ця “глазата”. Так, що до яєчні скрембл. В українській мові існує питомий відповідник цьому елегантному делікатесу. І правильно буде сказати не “скрембл”, а “бовтанка”, — зазначив український музикант.

Також розповів він про відповідник слова омлет, хоча це й не російське слово. За його словами, традиційно яйця збовтані з молоком в Україні називали “пряження”, а не омлет.

“Тільки давайте так, я вас не закликаю казати так чи інакше. Кажіть, як вам зручно. Але знати рідну мову обов'язково, щоб зрозуміти одне одного. Бо, як бачите, без цього навіть яйця на сніданок не з'їсти”, — підсумував Рамі Аль Шаєр.

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