Как сказать "глазунья", "омлет", "скрембл" на украинском: правильный ответ ошеломит многих

Украинский язык чрезвычайно богат и разнообразен, и не только привычные русские слова, но и заимствованные иностранные имеют интересные соответствия.

Украинский язык. Иллюстративное фото

Украинский музыкант, журналист, редактор и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер рассказал, как правильно на украинском называть "глазунью", "скрембл", "омлет".

"Вот как на украинском вы скажете "глазунья"? Да что яичница. Я же думаю, все понимают, что "глазунья" производное от слова "глаза". Только где в украинских словарях потерялись те "глаза" я не понимаю. Вроде же нет такого слова. Но почему-то "глазунья" до сих пор жарится на украинских пательнях", — шутливо отметил он.

По его словам, "глазунья" на украинском будет "оката яєчня". Также он уточнил, что можно говорить и “яєчня”, и “яєшня”.

"Главное "оката", а не эта "глазата". Так, что касается яичницы скрембл. В украинском языке существует удельное соответствие этому элегантному деликатесу. И правильно будет сказать не "скрембл", а "бовтанка", — отметил украинский музыкант.

Также рассказал он о соответствии слова омлет, хотя это и не русское слово. По его словам, традиционно яйца взболтанные с молоком в Украине называли "пряження", а не омлет.

"Только давайте так, я вас не призываю говорить так или иначе. Говорите, как вам удобно. Но знать родной язык обязательно, чтобы понять друг друга. Потому что, как видите, без этого даже яйца на завтрак не съесть", — подытожил Рами Аль Шаер.

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