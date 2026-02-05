Як називати масті гральних карт українською: правильні варіанти вразять багатьох

Українці все більше занурюються у вивчення української мови і намагаються знайти правильні відповідники російським словам, які використовували десятиліттями. Цікавими є назви гральних карт та мастей.

Картки. Ілюстративне фото

У тлумачному словнику, як пише видання "Обоз", масті гральних карт зазначені так:

чирва – червоне серце;

бубна або бубни – червоний ромб;

трефа, жир або рідше хрести – чорний трилисник;

вино або піка – чорне перевернуте серце на ніжці.

Також видання наводить питомо українські слова, які позначають старші карти:

"нижник", рідше "хлопець" або "хлоп" – традиційні назви для валета, хоча і слово валет теж присутнє в словниках;

"краля" або рідше "вишник" – дама;

"цабе" – туз.

Цікавим буде переклад виразу “пікова дама”. Мовознавці зазначають, що в українській мові цей вираз не буде помилкою, однак є й інші, цікаві, варіанти. Наприклад, можна сказати “винова дама”. А український поет Максим Рильський переклав лібрето опери Чайковського українською мовою, давши їй назву "Винова краля". І це теж буде правильний варіант. Навіть більше, саме його схвалював видатний мовознавець Борис Антоненко-Давидович. Тож, як пише видання, можемо вважати його найбільш точним і вдалим перекладом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці, особливо хто тривалий час спілкувався російською мовою, нерідко використовують суржикові слова. Такими словами називають елементи української та російської мов, змішані без дотримання норм літературної мови, що найчастіше проявляється у вживанні російських слів з українською вимовою та граматикою. Нерідко виникають проблеми з перекладом російських слів “перчатки” та “варежки”.