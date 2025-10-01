Як правильно сказати українською “короче”: найкращі відповідники

Слово-паразит “короче”, часто використовують українці, які довго спілкувалися російською мовою. Воно засмічує мову і замість нього можна використати українські відповідники.

Українська мова. Ілюстративне фото

"Українізувати" це слово в "коротше" не варто, пише видання Oboz. В українській мові "короткий" не має логічного ступеня "коротший" у значенні "менший за обсягом мови".

“Так можна сказати про друкований або рукописний текст, який має фізичне вираження, але не про усне мовлення”, — пише видання.

Відповідною заміною слова “короче”, яку пропонують словник, будуть варіанти:

словом;

отже;

тож;

до речі;

так ось;

менше з тим;

у двох словах;

загалом;

простіше кажучи;

підсумуємо.

Замінити слово “короче”, вказаними відповідниками можна, якщо воно несе смислове навантаження. Якщо ж це слово-паразит, то його краще позбутися. Для цього потрібно:

записати свою розмову на диктофон, щоб визначити, як часто вживаєте слово-паразит,

розмовляти повільніше, щоб мати можливість контролювати слова, які вживаєте,

замість слова-паразит використовувати паузи,

розширяти словниковий запас,

практикувати публічні виступи.

