Як правильно сказати українською "короче": найкращі відповідники
commentss НОВИНИ Всі новини

Як правильно сказати українською “короче”: найкращі відповідники

Слово “короче” українською має декілька варіантів

1 жовтня 2025, 15:47
Автор:
Кречмаровская Наталия

Слово-паразит “короче”, часто використовують українці, які довго спілкувалися російською мовою. Воно засмічує мову і замість нього можна використати українські відповідники. 

Як правильно сказати українською “короче”: найкращі відповідники

Українська мова. Ілюстративне фото

"Українізувати" це слово в "коротше" не варто, пише видання Oboz. В українській мові "короткий" не має логічного ступеня "коротший" у значенні "менший за обсягом мови".

“Так можна сказати про друкований або рукописний текст, який має фізичне вираження, але не про усне мовлення”, — пише видання.

Відповідною заміною слова “короче”, яку пропонують словник, будуть варіанти: 

  • словом;

  • отже;

  • тож;

  • до речі;

  • так ось;

  • менше з тим;

  • у двох словах;

  • загалом;

  • простіше кажучи;

  • підсумуємо.

Замінити слово “короче”, вказаними відповідниками можна, якщо воно несе смислове навантаження. Якщо ж це слово-паразит, то його краще позбутися. Для цього потрібно: 

  • записати свою розмову на диктофон, щоб визначити, як часто вживаєте слово-паразит, 

  • розмовляти повільніше, щоб мати можливість контролювати слова, які вживаєте,

  • замість слова-паразит використовувати паузи,

  • розширяти словниковий запас,

  • практикувати публічні виступи. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що при перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу. 

Це слова, що мають закінчення -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Відомі мовознавці зазначали, що ці форми є невластивими українській мові. Тобто, просто перекласти "бегущий", як "біжучий" не можна. Переклад слова залежить від контексту — приміром “бегущая строка” перекладається “рухомий рядок”.



Джерело: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-skazati-koroche-ukrainskoyu-najkraschi-varianti.htm
