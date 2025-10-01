Як правильно сказати українською “короче”: найкращі відповідники

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Слово-паразит “короче”, часто використовують українці, які довго спілкувалися російською мовою. Воно засмічує мову і замість нього можна використати українські відповідники.
Українська мова. Ілюстративне фото
Відповідною заміною слова “короче”, яку пропонують словник, будуть варіанти:
словом;
отже;
тож;
до речі;
так ось;
менше з тим;
у двох словах;
загалом;
простіше кажучи;
підсумуємо.
Замінити слово “короче”, вказаними відповідниками можна, якщо воно несе смислове навантаження. Якщо ж це слово-паразит, то його краще позбутися. Для цього потрібно:
записати свою розмову на диктофон, щоб визначити, як часто вживаєте слово-паразит,
розмовляти повільніше, щоб мати можливість контролювати слова, які вживаєте,
замість слова-паразит використовувати паузи,
розширяти словниковий запас,
практикувати публічні виступи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що при перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу.
Це слова, що мають закінчення -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Відомі мовознавці зазначали, що ці форми є невластивими українській мові. Тобто, просто перекласти "бегущий", як "біжучий" не можна. Переклад слова залежить від контексту — приміром “бегущая строка” перекладається “рухомий рядок”.