Как правильно сказать по-украински "короче": лучшие соответствия

Слово-паразит "короче", часто используют украинцы, долго общавшиеся на русском языке. Оно засоряет язык, и вместо него можно использовать украинские соответствия.
Соответствующей заменой слова "короче", которую предлагают словарь, будут варианты:
словом;
отже;
тож;
до речі;
так ось;
менше з тим;
у двох словах;
загалом;
простіше кажучи;
підсумуємо.
Заменить слово "короче", указанными вариантами можно, если оно несет смысловую нагрузку. Если же это слово-паразит, то от него лучше избавиться. Для этого нужно:
записать свой разговор на диктофон, чтобы определить, как часто употребляете слово-паразит,
говорить медленнее, чтобы иметь возможность контролировать слова, которые употребляете,
вместо слова-паразит использовать паузы,
расширять словарный запас,
практиковать публичные выступления.
Это слова, имеющие окончание -ачий, -ячий, -учий, -ющий. Известные языковеды отмечали, что эти формы несвойственны украинскому языку. То есть, просто перевести "бегущий", как "біжучий" нельзя. Перевод слова зависит от контекста — например "бегущая строка" переводится в “рухомий рядок”.