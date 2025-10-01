logo

Как правильно сказать по-украински "короче": лучшие соответствия
Как правильно сказать по-украински "короче": лучшие соответствия

Слово "корочее" в украинском языке имеет несколько вариантов

1 октября 2025, 15:47
Автор:
Кречмаровская Наталия

Слово-паразит "короче", часто используют украинцы, долго общавшиеся на русском языке. Оно засоряет язык, и вместо него можно использовать украинские соответствия.

Как правильно сказать по-украински "короче": лучшие соответствия

Украинский язык. Иллюстративное фото

"Украинизировать" это слово в "коротше" не стоит, пишет издание Oboz. В украинском языке "короткий" не имеет логической степени "короче" в значении "менший за обсягом мови".

"Так можно сказать о печатном или рукописном тексте, который имеет физическое выражение, но не об устной речи", — пишет издание.

Соответствующей заменой слова "короче", которую предлагают словарь, будут варианты: 

  • словом;

  • отже;

  • тож;

  • до речі;

  • так ось;

  • менше з тим;

  • у двох словах;

  • загалом;

  • простіше кажучи;

  • підсумуємо.

Заменить слово "короче", указанными вариантами можно, если оно несет смысловую нагрузку. Если же это слово-паразит, то от него лучше избавиться. Для этого нужно:

  • записать свой разговор на диктофон, чтобы определить, как часто употребляете слово-паразит,

  • говорить медленнее, чтобы иметь возможность контролировать слова, которые употребляете,

  • вместо слова-паразит использовать паузы,

  • расширять словарный запас,

  • практиковать публичные выступления.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что при переводе с русского на украинский язык возникают проблемы с активными причастиями прошедшего времени.

Это слова, имеющие окончание -ачий, -ячий, -учий, -ющий. Известные языковеды отмечали, что эти формы несвойственны украинскому языку. То есть, просто перевести "бегущий", как "біжучий" нельзя. Перевод слова зависит от контекста — например "бегущая строка" переводится в “рухомий рядок”.



Источник: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-skazati-koroche-ukrainskoyu-najkraschi-varianti.htm
