Як правильно сказати "мальчишник" та "девичник" українською
commentss НОВИНИ Всі новини

Як правильно сказати “мальчишник” та “девичник” українською

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно перекласти українською слова “девичник” та “мальчишник”

30 вересня 2025, 12:25
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські слова часто вживають українці і нерідко важко знайти правильний переклад. Приміром, як перекласти “мальчишник” та “девичник” на українську мову, знають не всі.   

Як правильно сказати “мальчишник” та “девичник” українською

"Девичник". Ілюстративне фото

Які відповідники мають російські слова "девичник" і "мальчишник" розповів відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко, пише видання “Главред”. 

"Кожна мова має свої особливості. Українці здавна вечірку молодої напередодні весілля називали дівич-вечором. Запам'ятайте, дівич-вечір треба писати через дефіс. Це був той вечір, коли дівчина прощалася із дівуванням, виконуючи з подружками цікаві обряди", — розповів Авраменко.  

За словами мовознавця, "мальчишник" правильно назвати українською мовою – парубоцький вечір або парубоцька вечірка. При цьому Авраменко зауважив, що "холостяцька вечірка" — неправильний варіант. 

"Нагадаю, що парубком називають юнака або ще неодруженого чоловіка. Тож, не "холостяцька вечірка", а парубоцька вечірка", — підкреслив він.

Насамкінець, як пише видання, відомий вчитель України підсумував, що дбаючи про чистоту своєї мови, українці поважають не тільки себе, а й своїх співрозмовників.  

Зазначимо: портал “Коментарі” писав, що при перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу. Це слова, що мають закінчення -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Відомі мовознавці зазначали, що ці форми є невластивими українській мові. Тобто, просто перекласти "бегущий", як "біжучий" не можна. Правильний переклад залежить від контексту.   




Джерело: https://glavred.net/life/kak-na-ukrainskom-nazyvaetsya-devichnik-i-malchishnik-avramenko-dal-otvet-10491529.html
