Як правильно сказати “мальчишник” та “девичник” українською

Російські слова часто вживають українці і нерідко важко знайти правильний переклад. Приміром, як перекласти “мальчишник” та “девичник” на українську мову, знають не всі.

"Девичник". Ілюстративне фото

Які відповідники мають російські слова "девичник" і "мальчишник" розповів відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко, пише видання “Главред”.

"Кожна мова має свої особливості. Українці здавна вечірку молодої напередодні весілля називали дівич-вечором. Запам'ятайте, дівич-вечір треба писати через дефіс. Це був той вечір, коли дівчина прощалася із дівуванням, виконуючи з подружками цікаві обряди", — розповів Авраменко.

За словами мовознавця, "мальчишник" правильно назвати українською мовою – парубоцький вечір або парубоцька вечірка. При цьому Авраменко зауважив, що "холостяцька вечірка" — неправильний варіант.

"Нагадаю, що парубком називають юнака або ще неодруженого чоловіка. Тож, не "холостяцька вечірка", а парубоцька вечірка", — підкреслив він.

Насамкінець, як пише видання, відомий вчитель України підсумував, що дбаючи про чистоту своєї мови, українці поважають не тільки себе, а й своїх співрозмовників.

Зазначимо: портал “Коментарі” писав, що при перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу. Це слова, що мають закінчення -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Відомі мовознавці зазначали, що ці форми є невластивими українській мові. Тобто, просто перекласти "бегущий", як "біжучий" не можна. Правильний переклад залежить від контексту.



