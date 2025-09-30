Как правильно сказать "мальчишник" и "девичник" по-украински

Русские слова часто употребляют украинцы и нередко трудно найти правильный перевод. К примеру, как перевести "мальчишник" и "девичник" на украинский язык, знают не все.

Девичник. Иллюстративное фото

Какие соответствия в украинском языке имеют слова "девичник" и "мальчишник" рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко, пишет издание “Главред”.

"Каждый язык имеет свои особенности. Украинцы издавна вечеринку молодежь накануне свадьбы называли "дівич-вечором". Запомните, "дівич-вечір" надо писать через дефис. Это был тот вечер, когда девушка прощалась "з дівуванням", выполняя с подружками интересные обряды", — рассказал Авраменко.

По словам языковеда, "мальчишник" правильно назвать на украинском языке — "парубоцький вечір" или "парубоцька вечірка". При этом Авраменко отметил, что "холостяцька вечірка" – неправильный вариант.

"Напомню, что "парубком" называют юношу или еще холостого мужчину. Так что не " холостяцька вечірка ", а "парубоцька вечірка", — подчеркнул он.

В заключение, как пишет издание, известный учитель Украины подытожил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

Отметим: портал "Комментарии" писал, что при переводе с русского на украинский язык возникают проблемы с активными причастиями прошедшего времени. Это слова, имеющие окончание -ачий, -ячий, -учий, -ющий. Известные языковеды отмечали, что эти формы несвойственны украинскому языку. То есть, просто перевести "бегущий", как "біжучий" нельзя. Правильный перевод зависит от контекста.



