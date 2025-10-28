Як правильно сказати "форточка" українською: деякі варіанти можу здивувати

Невелику рухому частину вікна, призначену для провітрювання у російській мові називають “форточкою”. Українці, хто довго спілкувався російською мовою, або у регіонах, де було у вжитку багато російських слів, так і зараз називають цей предмет. Однак слово форточка — це російське слово, а в українській мові є декілька відповідників.

Мовознавиця Лариса Чемерис, як пише видання “Уніан”, пояснила, що фактично в усіх словниках вказано, що "форточка" українською правильно — "кватирка". Однак, за її словами, не тільки так звучить форточка українською — синоніми є. За словами експертки, деякі словники подають діалектні слова "платира" та "віконко", але загальновживаний відповідник все ж таки "кватирка".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що при переході у спілкуванні з російської на українську іноді складно знайти відповідники російським словам. Приміром, словосполучення “вещи б/у” часто використовується при продажу не нових речей — тих, які вже використовувались. Дослівно російською мовою абревіатура перекладається як “бывший в употреблении”. Українською її замінюють різними словосполученнями, однак правильним є лише один варіант.

Мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською “вещи б/у”. За його словами, товар, який уже використовували часто називають "бувший у використанні". Це груба помилка і суржик з російської. Правильно сказати "уживаний товар", "уживані речі". Авраменко пояснив, що в українській мові немає абревіатури щодо цих словосполучень.



