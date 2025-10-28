logo

BTC/USD

113122

ETH/USD

3985.34

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Как правильно сказать "форточка" по-украински: некоторые варианты могу удивить
commentss НОВОСТИ Все новости

Как правильно сказать "форточка" по-украински: некоторые варианты могу удивить

Варианты перевода по-украински слова “форточка”

28 октября 2025, 17:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Небольшую подвижную часть окна, предназначенную для проветривания в русском языке, называют "форточкой". Украинцы, кто долго общался на русском языке, или в регионах, где было в употреблении много русских слов, так и сейчас называют этот предмет. Однако слово форточка – это русское слово, а в украинском языке есть несколько соответствий.

Как правильно сказать "форточка" по-украински: некоторые варианты могу удивить

Украинский язык. Иллюстративное фото

Языковед Лариса Чемерис, как пишет издание “Униан”, объяснила, что фактически во всех словарях указано, что "форточка" на украинском правильно — "кватирка". Однако, по ее словам, не только так звучит форточка на украинском – синонимы есть. По словам эксперта, некоторые словари представляют диалектные слова "платира" и "віконко", но вариант, который чаще всего используется, все же "кватирка".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что при переходе в общении с русского на украинский иногда сложно найти соответствующие русским словам. К примеру, словосочетание "вещи б/у" часто используется при продаже не новых вещей — уже используемых. Дословно на русский язык аббревиатура переводится как “бывший в употреблении”. По-украински ее заменяют разными словосочетаниями, однако правильным является лишь один вариант.   

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно сказать по-украински "вещи б/у". По его словам, уже используемый товар часто называют "бувший у використанні". Это грубая ошибка и суржик из русского. Правильно сказать "уживаний товар", "уживані речі". Авраменко объяснил, что в украинском языке нет аббревиатуры по этим словосочетаниям.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/curiosities/yak-bude-fortochka-ukrajinskoyu-pravilniy-pereklad-ne-odin-13161471.html
Теги:

Новости

Все новости