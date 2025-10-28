Как правильно сказать "форточка" по-украински: некоторые варианты могу удивить

Небольшую подвижную часть окна, предназначенную для проветривания в русском языке, называют "форточкой". Украинцы, кто долго общался на русском языке, или в регионах, где было в употреблении много русских слов, так и сейчас называют этот предмет. Однако слово форточка – это русское слово, а в украинском языке есть несколько соответствий.

Украинский язык. Иллюстративное фото

Языковед Лариса Чемерис, как пишет издание “Униан”, объяснила, что фактически во всех словарях указано, что "форточка" на украинском правильно — "кватирка". Однако, по ее словам, не только так звучит форточка на украинском – синонимы есть. По словам эксперта, некоторые словари представляют диалектные слова "платира" и "віконко", но вариант, который чаще всего используется, все же "кватирка".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что при переходе в общении с русского на украинский иногда сложно найти соответствующие русским словам. К примеру, словосочетание "вещи б/у" часто используется при продаже не новых вещей — уже используемых. Дословно на русский язык аббревиатура переводится как “бывший в употреблении”. По-украински ее заменяют разными словосочетаниями, однако правильным является лишь один вариант.

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно сказать по-украински "вещи б/у". По его словам, уже используемый товар часто называют "бувший у використанні". Это грубая ошибка и суржик из русского. Правильно сказать "уживаний товар", "уживані речі". Авраменко объяснил, что в украинском языке нет аббревиатуры по этим словосочетаниям.



