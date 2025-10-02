Как правильно назвать "утренник" по-украински: некоторые названия многих удивят

Рубрики
В Украине в употреблении остается немало слов с советских времен. Одно из таких — "утренник" — тематический праздник в детских садах и школах.
У этого слова нет никакого отношения к украинскому языку и культуре, ведь даже слова "утро" в нашем языке не существует, пишет издание "Радио трек".
В украинском языке можно найти немало хороших слов, чтобы заменить "утренник" и одновременно передать атмосферу детского праздника.
Для замены советского слова "утренник", как пишет издание "ТСН", можно использовать слова:
Ранок – в значении праздничного утра (периода суток, когда проводят праздник). В официальном и бытовом употреблении используют “ранкове свято” или “дитячий ранок”. Последний, как пишет издание, достаточно распространен среди воспитателей и организаторов.
Ранкове свято – также определяет событие по времени его проведения. В официальных документах и школьных программах часто встречаются формулировки “новорічне ранкове свято” или “ранкове свято до Дня матері”.
Ранкова вистава – этот вариант будет точен, если в празднике есть театрализованная составляющая.
Свято ялинки – обозначает не только тематику праздника, но и указывает на развлекательную программу для детей.
Святечко, ранковик - группа вариантов с сайта "Словотвір" и медиа, как пишет издание, подчеркивающее теплоту и домашний праздник.
Языковеды и популяризаторы украинского языка предлагают неологизмы, передающие праздничное настроение и относящиеся к хорошо воспринимаемым креативным вариантам:
Святранок - сочетание "свято" и "ранок", передает тепло и радость события.
Ранограй – отмечает игровую, веселую часть мероприятия.
Вранішник – производное от "ранок", звучит естественно и аутентично.
Ранковичок – уменьшенно-ласкательная форма, актуальная в контексте маленьких детей.
