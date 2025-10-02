logo

Как правильно назвать "утренник" по-украински: некоторые названия многих удивят
НОВОСТИ

Как правильно назвать "утренник" по-украински: некоторые названия многих удивят

В украинском языке немало слов, которыми можно заменить "утренник"

2 октября 2025, 17:51
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине в употреблении остается немало слов с советских времен. Одно из таких — "утренник" — тематический праздник в детских садах и школах.

Как правильно назвать "утренник" по-украински: некоторые названия многих удивят

"Утренник". Иллюстративное фото

У этого слова нет никакого отношения к украинскому языку и культуре, ведь даже слова "утро" в нашем языке не существует, пишет издание "Радио трек".

"Этим словом обычно называют утреннее праздничное мероприятие для детей и родителей — новогоднее, весеннее или осеннее. Однако это чужеродный термин, который не отражает сути события, а лишь подчеркивает его время проведения", — пишет издание.

В украинском языке можно найти немало хороших слов, чтобы заменить "утренник" и одновременно передать атмосферу детского праздника.

Для замены советского слова "утренник", как пишет издание "ТСН", можно использовать слова:

Ранок – в значении праздничного утра (периода суток, когда проводят праздник). В официальном и бытовом употреблении используют “ранкове свято” или “дитячий ранок”. Последний, как пишет издание, достаточно распространен среди воспитателей и организаторов.

Ранкове свято – также определяет событие по времени его проведения. В официальных документах и школьных программах часто встречаются формулировки “новорічне ранкове свято” или “ранкове свято до Дня матері”.

Ранкова вистава – этот вариант будет точен, если в празднике есть театрализованная составляющая.

Свято ялинки – обозначает не только тематику праздника, но и указывает на развлекательную программу для детей.

Святечко, ранковик - группа вариантов с сайта "Словотвір" и медиа, как пишет издание, подчеркивающее теплоту и домашний праздник.

Языковеды и популяризаторы украинского языка предлагают неологизмы, передающие праздничное настроение и относящиеся к хорошо воспринимаемым креативным вариантам:

  • Святранок - сочетание "свято" и "ранок", передает тепло и радость события.

  • Ранограй – отмечает игровую, веселую часть мероприятия.

  • Вранішник – производное от "ранок", звучит естественно и аутентично.

  • Ранковичок – уменьшенно-ласкательная форма, актуальная в контексте маленьких детей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как сказать по-украински "короче".




Источник: https://radiotrek.rv.ua/news/zabudte-pro-utrienik-yak-ukrayinskoyu-pravilno-dlya-nazivati-dityachi-svyata_351910.html
