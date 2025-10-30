Як назвати гриб “вешенка” українською: більшість губиться

Рубрики
Осінь — сезон грибів. Соціальні мережі переповнені фото та відео з українських лісів, де люди збирають гриби. Однак не всі знають назви деяких грибів українською — губляться навіть україномовні.
Гриби. Ілюстративне фото
Приміром, смачний та поживний гриб, який російською називається “вешенка”, в українській мові має зовсім іншу назву. Українською він називається “глива”, пише видання “Обоз”. Обидві назви, як пише ЗМІ, досить логічні та мають зовсім різне походження.
До того ж не зайвим буде дізнатися українські назви інших грибів:
печериці, шампіньйони — шампиньоны;
опеньки, підпеньки — опята;
маслюки — маслята;
підосичник, козарик, красноголовець — подосиновик.
