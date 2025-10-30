Як назвати гриб “вешенка” українською: більшість губиться

Осінь — сезон грибів. Соціальні мережі переповнені фото та відео з українських лісів, де люди збирають гриби. Однак не всі знають назви деяких грибів українською — губляться навіть україномовні.

Гриби. Ілюстративне фото

Приміром, смачний та поживний гриб, який російською називається “вешенка”, в українській мові має зовсім іншу назву. Українською він називається “глива”, пише видання “Обоз”. Обидві назви, як пише ЗМІ, досить логічні та мають зовсім різне походження.

“Росіяни називають цей гриб родини плевротових "вешенка", адже він росте на деревах — буквально висить на його корі. Українська назва — глива. Вона має те ж походження, що і слово "глина" і зводиться до слов’янського кореня, який означав сіро-жовтий колір”, — йдеться у повідомленні.

До того ж не зайвим буде дізнатися українські назви інших грибів:

печериці, шампіньйони — шампиньоны;

опеньки, підпеньки — опята;

маслюки — маслята;

підосичник, козарик, красноголовець — подосиновик.

