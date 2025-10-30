Как назвать гриб "вешенка" по-украински: большинство теряется

Осень – сезон грибов. Социальные сети переполнены фото и видео из украинских лесов, где собирают грибы. Однако не все знают названия некоторых грибов на украинском языке — теряются даже украиноязычные.

Грибы. Иллюстративное фото

К примеру, вкусный и питательный гриб, который по-русски называется "вешенка", в украинском языке имеет совсем другое название. По-украински он называется "глива", пишет издание "Обоз". Оба названия, как пишет СМИ, достаточно логичны и имеют совершенно разное происхождение.

"Россияне называют этот гриб семьи плевротовых "вешенка", ведь он растет на деревьях — буквально висит на его коре. Украинское название — глива. Она имеет то же происхождение, что и слово "глина" и сводится к славянскому корню, который означал серо-желтый цвет", — говорится в сообщении.

К тому же не лишним будет узнать украинские названия других грибов:

печериці, шампіньйони - шампиньоны;

опеньки, підпеньки - опята;

маслюки — маслята;

підосичник, козарик, красноголовець – подосиновик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что русское слово "понарошку" означает то, что происходит не на самом деле. Слово понарошку не употребляется в украинском языке, однако есть немало соответствий и некоторые из них могут удивить.

Как правильно сказать понарошку на украинском рассказала языковед Виктория Хмельницкая. Отмечается, что "понарошку" происходит от древнего слова "нарок" — в значении "судьба" или "обет", и имеет исторический подтекст, связанный с заговорами и обрядами.

Языковед назвала лучшие варианты замены слова "понарошку" по-украински в зависимости от значения.



