logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Как называть масти игральных карт по-украински: правильные варианты поразят многих
commentss НОВОСТИ Все новости

Как называть масти игральных карт по-украински: правильные варианты поразят многих

“Винова краля”, “нижник”, “цабе”: как правильно по-украински называть масти игральных карт и старшие карты

5 февраля 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинцы все больше погружаются в изучение украинского языка и пытаются найти правильные аналоги русским словам, которые использовали десятилетиями. Интересны названия игральных карт и мастей.

Как называть масти игральных карт по-украински: правильные варианты поразят многих

Карты. Иллюстративное фото

В толковом словаре, как пишет издание "Обоз", масти игральных карт указаны так:

  • черви – червоне серце;

  • бубны или бубны – червоний ромб;

  • трефа, жир или реже кресты – чорний трилисник;

  • вино или пика – чорне перевернуте серце на ніжці.

Также издание приводит удельно украинские слова, обозначающие старшие карты:

  • "нижник", реже "хлопець" или "хлоп" – традиционные названия для валета, хотя и слово валет тоже присутствует в словарях;

  • "краля" или реже "вишник" – дама;

  • "цабе" – туз.

Интересным будет перевод выражения "пиковая дама". Языковеды отмечают, что в украинском языке это выражение не будет ошибкой, однако есть и другие интересные варианты. Например, можно сказать "винова дама". А украинский поэт Максим Рыльский перевел либретто оперы Чайковского на украинский язык, дав ему название "Винова краля". И это тоже будет верный вариант. Более того, именно его одобрял выдающийся языковед Борис Антоненко-Давыдович. Итак, как пишет издание, можем считать его наиболее точным и удачным переводом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы, особенно кто долгое время общался на русском языке, нередко используют суржиковые слова. Такими словами называют элементы украинского и русского языков, смешанные без соблюдения норм литературного языка, что чаще всего проявляется в употреблении русских слов с украинским произношением и грамматикой. Нередко возникают проблемы с переводом русских слов "перчатки" и "варежки".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-nazvati-ukrainskoyu-pikovuyu-damu-malo-hto-znae.htm
Теги:

Новости

Все новости