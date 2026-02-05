Как называть масти игральных карт по-украински: правильные варианты поразят многих

Украинцы все больше погружаются в изучение украинского языка и пытаются найти правильные аналоги русским словам, которые использовали десятилетиями. Интересны названия игральных карт и мастей.

Карты. Иллюстративное фото

В толковом словаре, как пишет издание "Обоз", масти игральных карт указаны так:

черви – червоне серце;

бубны или бубны – червоний ромб;

трефа, жир или реже кресты – чорний трилисник;

вино или пика – чорне перевернуте серце на ніжці.

Также издание приводит удельно украинские слова, обозначающие старшие карты:

"нижник", реже "хлопець" или "хлоп" – традиционные названия для валета, хотя и слово валет тоже присутствует в словарях;

"краля" или реже "вишник" – дама;

"цабе" – туз.

Интересным будет перевод выражения "пиковая дама". Языковеды отмечают, что в украинском языке это выражение не будет ошибкой, однако есть и другие интересные варианты. Например, можно сказать "винова дама". А украинский поэт Максим Рыльский перевел либретто оперы Чайковского на украинский язык, дав ему название "Винова краля". И это тоже будет верный вариант. Более того, именно его одобрял выдающийся языковед Борис Антоненко-Давыдович. Итак, как пишет издание, можем считать его наиболее точным и удачным переводом.

