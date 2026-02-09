Уникальное украинское слово, которое невозможно перевести на русский: удивит многих

Украинский — богатый и благозвучный язык. К тому же немало уникальных слов, соответствия которых сложно найти в других языках. В украинском языке есть слова, содержание и настроение которых почти невозможно точно передать на других языках.

Украина. Иллюстративное фото

Так глагол "чимчикувати" нельзя перевести на другие языки. Это разговорное слово активно используется в украинском языке и литературе, описывая быстрое движение человека.

О том, что означает слово "чимчикувати" и когда оно употребляется, рассказывает "Толковый словарь украинского языка", пишет издание "24 канал".

"Чимчикувати" – разговорное слово, часто встречающееся в художественной литературе. Согласно толковым словарям, оно означает быстро идти, спешить, часто ступать или дробиться.

Так обычно говорят о быстро идущем человеке, пишет издание. Слово активно употребляется в повседневной речи и литературных произведениях и считается удельно украинским, без полного аналога в других языках.

Если же нужно передать содержание этого слова на другом языке, обычно используют описательный вариант – "быстро идти". Однако в таком случае теряется эмоциональная окраска выражения.

