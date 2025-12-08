Три українські слова, які були заборонені за радянських часів

Російська повномасштабна збройна агресія змінила ставлення українців до української мови. Громадяни почали більше говорити українською, а хто до повномасштабного наступу РФ говорив російською, почали активно вивчати українську.

З відновленням активного спілкування українською в ужиток повертаються слова, які зникли через радянські заборони.

Українські мовознавці нагадують про маловідомі, але питомі слова, які радянська влада свого часу витіснила з повсякденного мовлення, пише видання “ТСН”. Частина з цих слів зникла на десятиліття. Так, повертаються в ужиток наступні слова:

Городина — традиційна назва врожаю з городу чи присадибної ділянки. Радянська стандартизація підмінила це слово на “овочі”, хоча в українській мові існували й інші відповідники — наприклад, “ярина”.

Осоння — означає відкрите, добре освітлене сонцем місце. Воно передає мелодику та образність мови, а в російській не має точного аналога.

Робітня — назва приміщення або виробничого простору, де виготовляли чи ремонтували речі — від цехів до майстерень. Частково слово збереглося у назвах сучасних українських брендів.

“Мовознавці наголошують, що повернення цих слів не лише збагачує лексику, а й допомагає відновити мовну спадщину, яку десятиліттями намагалися стерти”, — пише видання.

