logo_ukra

BTC/USD

91453

ETH/USD

3145.15

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

49.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Три українські слова, які були заборонені за радянських часів
commentss НОВИНИ Всі новини

Три українські слова, які були заборонені за радянських часів

В ужиток повертаються українські слова, які зникли за радянських часів

8 грудня 2025, 15:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська повномасштабна збройна агресія змінила ставлення українців до української мови. Громадяни почали більше говорити українською, а хто до повномасштабного наступу РФ говорив російською, почали активно вивчати українську. 

Три українські слова, які були заборонені за радянських часів

Україна. Фото з відкритих джерел

З відновленням активного спілкування українською в ужиток повертаються слова, які зникли через радянські заборони.

Українські мовознавці нагадують про маловідомі, але питомі слова, які радянська влада свого часу витіснила з повсякденного мовлення, пише видання “ТСН”. Частина з цих слів зникла на десятиліття. Так, повертаються в ужиток наступні слова: 

Городина — традиційна назва врожаю з городу чи присадибної ділянки. Радянська стандартизація підмінила це слово на “овочі”, хоча в українській мові існували й інші відповідники — наприклад, “ярина”.

Осоння — означає відкрите, добре освітлене сонцем місце. Воно передає мелодику та образність мови, а в російській не має точного аналога.

Робітня — назва приміщення або виробничого простору, де виготовляли чи ремонтували речі — від цехів до майстерень. Частково слово збереглося у назвах сучасних українських брендів.

“Мовознавці наголошують, що повернення цих слів не лише збагачує лексику, а й допомагає відновити мовну спадщину, яку десятиліттями намагалися стерти”, — пише видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що як правильно сказати українською “однофамилец”. Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чи можна вживати слово "однофамілець" як переклад слова "однофамилец". Експерт також назвав варіанти заміни цього слова.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tsn.ua/ukrayina/slova-iaki-sterla-radianska-vlada-try-ukrayinski-slova-shcho-povertaiutsia-2969069.html
Теги:

Новини

Всі новини