Главная Новости Досуг саморазвитие Три украинские слова, которые были запрещены в советское время
commentss НОВОСТИ Все новости

Три украинские слова, которые были запрещены в советское время

В обиход возвращаются украинские слова, исчезнувшие в советские времена

8 декабря 2025, 15:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская полномасштабная вооруженная агрессия изменила отношение украинцев к украинскому языку. Граждане стали больше говорить по-украински, а кто до полномасштабного наступления РФ говорил по-русски, начали активно изучать украинский язык.

Три украинские слова, которые были запрещены в советское время

Украина. Иллюстративное фото

С возобновлением активного общения на украинском языке в обиход возвращаются слова, исчезнувшие из-за советских запретов.

Украинские языковеды напоминают о малоизвестных, но удельных словах, которые советские власти в свое время вытеснили из повседневной речи, пишет издание "ТСН". Часть этих слов исчезла на десятилетия. Так, возвращаются в обиход следующие слова:

Городина — традиционное название урожая из огорода или приусадебного участка. Советская стандартизация подменила это слово на овощи, хотя в украинском языке существовали и другие соответствия — например, "ярина".

Осоння – означает открытое, хорошо освещенное солнцем место. Оно передает мелодику и образность языка, а в русском нет точного аналога.

Робітня – название помещения или производственного пространства, где изготовляли или ремонтировали вещи – от цехов до мастерских. Частично слово сохранилось в названиях современных украинских брендов.

"Языковеды отмечают, что возвращение этих слов не только обогащает лексику, но и помогает восстановить языковое наследие, которое десятилетиями пытались стереть", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что как правильно сказать по-украински "однофамилец". Известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, можно ли использовать слово "однофамілець" как перевод слова "однофамилец". Эксперт также назвал варианты замены этого слова.




Источник: https://tsn.ua/ukrayina/slova-iaki-sterla-radianska-vlada-try-ukrayinski-slova-shcho-povertaiutsia-2969069.html
