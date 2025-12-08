Три украинские слова, которые были запрещены в советское время

Российская полномасштабная вооруженная агрессия изменила отношение украинцев к украинскому языку. Граждане стали больше говорить по-украински, а кто до полномасштабного наступления РФ говорил по-русски, начали активно изучать украинский язык.

С возобновлением активного общения на украинском языке в обиход возвращаются слова, исчезнувшие из-за советских запретов.

Украинские языковеды напоминают о малоизвестных, но удельных словах, которые советские власти в свое время вытеснили из повседневной речи, пишет издание "ТСН". Часть этих слов исчезла на десятилетия. Так, возвращаются в обиход следующие слова:

Городина — традиционное название урожая из огорода или приусадебного участка. Советская стандартизация подменила это слово на овощи, хотя в украинском языке существовали и другие соответствия — например, "ярина".

Осоння – означает открытое, хорошо освещенное солнцем место. Оно передает мелодику и образность языка, а в русском нет точного аналога.

Робітня – название помещения или производственного пространства, где изготовляли или ремонтировали вещи – от цехов до мастерских. Частично слово сохранилось в названиях современных украинских брендов.

"Языковеды отмечают, что возвращение этих слов не только обогащает лексику, но и помогает восстановить языковое наследие, которое десятилетиями пытались стереть", — пишет издание.

