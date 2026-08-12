Соромно перекладати буквально: 5 англійських виразів про спорт, які плутають навіть знавці

Англійська мова переповнена спортивними ідіомами, які вже давно вийшли за межі стадіонів та трибун. Вони активно використовуються в бізнесі, політиці та повсякденних розмовах. Проте для тих, хто намагається перекласти їх дослівно, слово за словом, це часто закінчується курйозами.

Багато популярних англійських виразів прийшли з з легкої атлетики та спорту / Фото: Pixabay

Ось 5 найпопулярніших спортивних виразів, які насправді означають зовсім не те, що здається на перший погляд.

To throw in the towel (Кинути рушник): дослівна спроба перекласти цей вираз змусить думати про прибирання або душ. Насправді він прийшов із боксу, де тренер кидав рушник на ринг на знак здачі бійця. У повсякденному житті це означає визнати поразку або здатися.

Below the belt (Нижче пояса): у прямому сенсі вираз звучить неоднозначно. У боксі удар нижче пояса суворо заборонений, а в мовленні ця фраза означає "удар під дих", підлий або несправедливий вчинок.

The ball is in your court (М'яч на вашому боці): звучить як інструкція з тенісу, але в розмові це означає, що настала ваша черга діяти або приймати рішення.

Saved by the bell (Врятований дзвінком): у шкільному контексті це звучить як дзвінок з уроку, але вислів знову ж таки з боксу (коли гонг рятував від нокауту). Означає врятуватися від неприємностей в останній момент.

To jump the gun (Випередити постріл): буквальний переклад звучить загрозливо. Походження виразу — легка атлетика, де бігун стартує до стартового пострілу пістолета. Перекладається як поквапитися або зробити щось передчасно.

Розуміння таких контекстів допомагає уникнути ніякових ситуацій у спілкуванні з носіями мови.

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