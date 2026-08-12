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Стыдно переводить буквально: 5 английских фраз о спорте, которые путают даже знатоки

Спортивные идиомы давно стали частью повседневной речи, но дословный перевод может полностью испортить содержание. Рассказываем о самых коварных фразах.

12 августа 2026, 11:01
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Сергій Кречмаровський

Английский язык переполнен спортивными идиомами, уже давно вышедшими за пределы стадионов и трибун. Они активно используются в бизнесе, политике и повседневных разговорах. Однако для тех, кто пытается перевести их дословно, слово за словом, это часто заканчивается курьезами.

Стыдно переводить буквально: 5 английских фраз о спорте, которые путают даже знатоки

Многие популярные английские фразы пришли из легкой атлетики и спорта / Фото: Pixabay

Вот 5 самых популярных спортивных фраз, которые на самом деле означают совсем не то, что кажется на первый взгляд.

To throw in the towel (Бросить полотенце): дословная попытка перевести эту фразу заставит думать об уборке или душе. На самом деле высказывание пришло из бокса, где тренер бросал полотенце на ринг в знак сдачи бойца. В повседневной жизни это означает признать поражение или сдаться.

Below the belt (Ниже пояса): в прямом смысле фраза звучит неоднозначно. В боксе удар ниже пояса строго воспрещён, а в речи эта фраза означает "удар под дых", подлый или несправедливый поступок.

The ball is in your court (Мяч на вашем поле): звучит как инструкция по теннису, но в разговоре это означает, что настал ваш черед действовать или принимать решение.

Saved by the bell (Спасен звонком): в школьном контексте это звучит как звонок с урока, но фраза опять же из бокса (когда гонг спасал от нокаута). Означает спастись от неприятностей в последний момент.

To jump the gun (Опередить выстрел): буквальный перевод звучит угрожающе. Происхождение фразы – легкая атлетика, где бегун стартует до стартового выстрела пистолета. Переводится как поторопиться или сделать что-либо преждевременно.

Понимание таких контекстов помогает избежать неловких ситуаций в общении с носителями языка.

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Источник: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
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