Не ганьбіться на касі: 5 англійських фраз про шопінг, які багато хто перекладає неправильно

Знайомі слова в англійській іноді складаються у фразу iз зовсім несподіваним змістом. Особливо це помітно в магазині, де одна помилка в перекладі може змусити продавця дивитися на вас зі здивуванням.

Інтер'єр магазину з товарами / Unsplash

"Try it on" — це не "спробувати це"

Побачили одяг та хочете його приміряти? Не кажіть try it, якщо йдеться саме про примірку. Правильна фраза — try it on, тобто "приміряти це". Cambridge Dictionary прямо наводить try something on у значенні "приміряти одяг".

Наприклад: Can I try it on? — "Можна це приміряти?"

А ось try it може означати просто "спробувати це". Різниця невелика, але в магазині вона цілком може змінити зміст вашого питання.

"On sale" — не обов'язково "продається"

Якщо на вітрині написано on sale, то це не просто повідомлення про те, що річ продається. Зазвичай йдеться про товар зі знижкою або на розпродажі. Cambridge Dictionary наводить on sale саме у такому контексті.

Тож питання Is this on sale? означає приблизно: "На це є знижка?"

"Fit" — не тільки "підходити"

Коли продавець запитує Does it fit?, він цікавиться, чи підходить вам одяг за розміром та посадкою. Це не питання про те, чи подобається вам річ.

Можна відповісти: Yes, it fits perfectly – "Так, сидить ідеально".

А якщо джинси виглядають чудово, але застебнути їх неможливо, чесніше сказати: It doesn't fit.

"Receipt" — це не "рецепт"

Ось де англійська здатна влаштувати справжню мовну пастку. Receipt звучить схоже на слово рецепт, але в магазині це чек.

Can I have the receipt, please? означає: "Можна мені чек?"

А "рецепт" буде recipe. Тож після покупки торта краще просити recipe, а після оплати – receipt.

"Return" — не "повернутися самому"

У магазині return часто означає "повернути товар". Тому фраза I'd like to return this означає: "Я хотів би повернути це".

Якщо потрібно запитати про правила повернення, можна сказати: What's your return policy? — "Які у вас правила повернення?"

Тож під час шопінгу головне – не перекладати кожне англійське слово окремо. Іноді два абсолютно звичайних слова разом перетворюються на вираз, сенс якого стає зрозумілим лише з контексту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 5 англійських фраз про алкоголь, які часто перекладають неправильно.





