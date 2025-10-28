Що означає слово "пітятко": воно збило з пантелику українців на Радіодиктанті

Під час цьогорічного Радіодиктанту національної єдності, який українці традиційно писали 27 жовтня, чимало слухачів спіткнулися на одному маловідомому слові "пітятко". Незвичне для більшості, воно одразу стало предметом жвавих обговорень у соцмережах і породило хвилю мемів. Однак, що означає "пітятко".

Що означає слово "пітятко". Фото з відкритих джерел

Авторкою тексту диктанту під назвою "Треба жити!" стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України Наталія Сумська. Як і щороку, Радіодиктант не лише перевірив грамотність, а й нагадав про багатство української мови, зокрема через діалектизми, маловідомі вислови та старовинні форми слів.

Що означає слово "пітятко"

"Пітятко" — це закарпатське слово, діалектизм, яке означає "курчатко" або "маленьке курча". Про це в ефірі "Українського радіо" розповіла акторка Римма Зюбіна, яка також брала участь у написанні диктанту. Також значення слова "пітятко" присутнє у словниках, де означає синонім до слова "курча".

Слово походить із народного мовлення західних регіонів, де подібні пестливі форми часто використовуються у побуті.

Інші незвичні слова з Радіодиктанту

Цьогорічний диктант містив і кілька інших маловідомих слів, які зацікавили українців.

"Сукні з лелітками" — це сукні, прикрашені блискучими цяточками або кружальцями, які ще називають паєтками.

"Допіру" — діалектне прислівник, що означає "тільки що" або "щойно".

"Кияхи" — регіональне слово, яким називають качани кукурудзи.

Також на Радіодиктанті був вираз "скніти у вічній гризоті", який означає жити у постійних душевних муках, відчуваючи внутрішню тривогу або розчарування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про українське слово, яке не зможе вимовити жоден росіянин.

Також "Коментарі" писали про 25 слів, про які ви, можливо, ніколи не чули.