Це українське слово не зможе вимовити жоден росіянин: і це не паляниця

На початку повномасштабної російської агресії символічним кодом українців було слово “паляниця”. І це не тільки символ добробуту, достатку, рідного дому та землі, а й складне слово для вимови окупантів. “Суниця”, “полуниця”, “Укрзалізниця” — цими словами українці перевіряли, чи не окупанти перед ними. Однак в українській мові є слово, яке знають навіть не всі українці, а росіянам його буде складно вимовити.

Українська мова. Ілюстративне фото

Це слово "пуцьвірінок". Воно вважається застарілим, хоча зустрічається у літературі. Як значиться у "Тлумачному словнику української мови", слово має два значення:

неоперене голе пташеня,

маленька дитина, немовля.

Слово "пуцьвірінок" у своїх творах часто використовували українські письменники, пише видання Telegraf. Вважається, що воно має глибоке народне коріння, проте у філологічній літературі точної інформації про його походження немає.

“Водночас відповідь лежить на поверхні. Великий тлумачний словник сучасної української мови містить слово "пуцька", значення якого тлумачить як чоловічий статевий орган. Цей розмовний варіант можна зустріти у сільській місцевості й сьогодні”, — пише видання.

Зазначимо, що неоперених пташенят та маленьких дітей ще називали "голопуцько" чи "голопуцьок".

“Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. А.А. Потебні НАН України тут вже прямо пише, що це складне утворення з основ прикметника голий та іменника — чоловічий член”, — пише видання.

