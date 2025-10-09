logo_ukra

BTC/USD

122516

ETH/USD

4358.39

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Це українське слово не зможе вимовити жоден росіянин: і це не паляниця
commentss НОВИНИ Всі новини

Це українське слово не зможе вимовити жоден росіянин: і це не паляниця

Українське слово, яке знають не всі українці, а росіяни його не зможуть вимовити

9 жовтня 2025, 16:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На початку повномасштабної російської агресії символічним кодом українців було слово “паляниця”. І це не тільки символ добробуту, достатку, рідного дому та землі, а й складне слово для вимови окупантів. “Суниця”, “полуниця”, “Укрзалізниця” — цими словами українці перевіряли, чи не окупанти перед ними. Однак в українській мові є слово, яке знають навіть не всі українці, а росіянам його буде складно вимовити. 

Це українське слово не зможе вимовити жоден росіянин: і це не паляниця

Українська мова. Ілюстративне фото

Це слово "пуцьвірінок". Воно вважається застарілим, хоча зустрічається у літературі. Як значиться у "Тлумачному словнику української мови", слово має два значення: 

  • неоперене голе пташеня,

  • маленька дитина, немовля. 

Слово "пуцьвірінок" у своїх творах часто використовували українські письменники, пише видання Telegraf. Вважається, що воно має глибоке народне коріння, проте у філологічній літературі точної інформації про його походження немає.

“Водночас відповідь лежить на поверхні. Великий тлумачний словник сучасної української мови містить слово "пуцька", значення якого тлумачить як чоловічий статевий орган. Цей розмовний варіант можна зустріти у сільській місцевості й сьогодні”, — пише видання.

Зазначимо, що неоперених пташенят та маленьких дітей ще називали "голопуцько" чи "голопуцьок".

“Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. А.А. Потебні НАН України тут вже прямо пише, що це складне утворення з основ прикметника голий та іменника — чоловічий член”, — пише видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як правильно сказати українською “примерочная”. Більшість помиляється, називаючи це приміщення “примірочною”.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.telegraf.com.ua/ukr/obshhestvo/2025-08-29/5919366-ot-nazvaniya-muzhskogo-polovogo-organa-eto-slovo-ne-smogut-vygovorit-rossiyane
Теги:

Новини

Всі новини