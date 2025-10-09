Це українське слово не зможе вимовити жоден росіянин: і це не паляниця

Рубрики
Кречмаровская Наталия
На початку повномасштабної російської агресії символічним кодом українців було слово “паляниця”. І це не тільки символ добробуту, достатку, рідного дому та землі, а й складне слово для вимови окупантів. “Суниця”, “полуниця”, “Укрзалізниця” — цими словами українці перевіряли, чи не окупанти перед ними. Однак в українській мові є слово, яке знають навіть не всі українці, а росіянам його буде складно вимовити.
Українська мова. Ілюстративне фото
Це слово "пуцьвірінок". Воно вважається застарілим, хоча зустрічається у літературі. Як значиться у "Тлумачному словнику української мови", слово має два значення:
неоперене голе пташеня,
маленька дитина, немовля.
Слово "пуцьвірінок" у своїх творах часто використовували українські письменники, пише видання Telegraf. Вважається, що воно має глибоке народне коріння, проте у філологічній літературі точної інформації про його походження немає.
Зазначимо, що неоперених пташенят та маленьких дітей ще називали "голопуцько" чи "голопуцьок".
