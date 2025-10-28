Что означает слово "питятко": оно сбило с толку украинцев на Радиодиктанте

Во время нынешнего Радиодиктанта национального единства, который украинцы традиционно писали 27 октября, многие слушатели споткнулись на одном малоизвестном слове "питятко". Необычное для большинства оно сразу стало предметом оживленных обсуждений в соцсетях и породило волну мемов. Однако, что означает "питятко".

Что означает слово "питятко". Фото из открытых источников

Автором текста диктанта под названием "Надо жить!" стала писательница Евгения Кузнецова, а читала его народная артистка Украины Наталья Сумская. Как и каждый год, Радиодиктант не только проверил грамотность, но и напомнил о богатстве украинского языка, в частности из-за диалектизмов, малоизвестных выражений.

Что означает слово "питятко"

"Питятко" — это закарпатское слово, диалектизм, которое означает "цыпленок" или "маленький цыпленок". Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала актриса Римма Зюбина, которая также участвовала в написании диктанта. Также значение слова "пяточка" присутствует в словарях, где означает синоним к слову "цыпленок".

Слово происходит из народной речи западных регионов, где подобные ласкающие формы часто используются в быту.

Другие необычные слова из радиодиктанта

Нынешний диктант содержал и несколько других малоизвестных слов, заинтересовавших украинцев.

"Платья с блестками" — это платья, украшенные блестящими крапинками или кружочками, которые еще называют пайетками.

"Допира" — диалектное наречие, означающее "только что".

"Кияхи" — региональное слово, которым называют кочаны кукурузы.

Также на Радиодиктанте было выражение "прозябать в вечном грызе", которое означает жить в постоянных душевных муках, испытывая внутреннюю тревогу или разочарование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском слове, которое не сможет произнести ни один россиянин.

Также "Комментарии" писали о 25 словах, о которых вы, возможно, никогда не слышали.