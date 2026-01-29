logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Що не так з цим зображенням: мало хто одразу побачить помилку
commentss НОВИНИ Всі новини

Що не так з цим зображенням: мало хто одразу побачить помилку

Візуальна загадка з романтичною вечерею показує, як мозок ігнорує очевидні деталі.

29 січня 2026, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На перший погляд це зображення виглядає бездоганно. Романтична вечеря при свічках, затишна атмосфера, зоряне небо за вікном і пара, що сидить одне навпроти одного за накритим столом. Усе здається продуманим до дрібниць. Саме тому більшість глядачів не одразу помічає, що в цій сцені щось не так.

Що не так з цим зображенням: мало хто одразу побачить помилку

Знайдіть помилку на зображенні. Фото з відкритих джерел

Подібні візуальні загадки використовують наші звички. Мозок автоматично "домальовує" реальність, спираючись на знайомі сценарії: якщо це вечеря, то прибори використані правильно; якщо обстановка гармонійна, значить помилок немає. У результаті дрібні, але важливі деталі залишаються поза увагою. Лише при уважному розгляді стає зрозуміло, що один елемент здається недоречним.

Експерти з когнітивної психології пояснюють, що такі ілюстрації демонструють, як працює "режим автопілота". Ми бачимо не те, що є насправді, а те, що очікуємо побачити. Саме тому головоломки з картинками вважають корисними для тренування уважності, адже вони змушують зупинитися, придивитися і критично переосмислити побачене.

Якщо ви не знайшли, що не так з цим зображенням, то відповідь проста: замість ножа та виделки чоловік використовує дві виделки. Ця помилка настільки неочевидна, що більшість людей помічають її лише після підказки. Вона не порушує загальної композиції, але суперечить базовим правилам поведінки за столом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про головоломку, яка зламає мозок. Ніхто не може знайти кота на цій картинці.

Також "Коментарі" писали, що лише 1% людей можуть знайти на цьому зображенні панду, заховану серед бюрократів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини