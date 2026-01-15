Головоломка для найуважніших: лише 1% людей можуть знайти панду, заховану серед бюрократів

Ця оптична ілюзія обіцяє перевірити уважність і когнітивні здібності користувачів. Йдеться про головоломку, на якій серед натовпу бюрократів захована панда. За твердженням ресурсу Jagranjosh, впоратися із завданням менш ніж за 15 секунд можуть лише близько 1% людей.

Головоломка з пандою. Фото з відкритих джерел

Дослідники вважають оптичні ілюзії інструментом, що допомагає зрозуміти, як мозок обробляє візуальну інформацію. Наше сприйняття формується не лише тим, що ми бачимо, а й тим, як мозок інтерпретує деталі, контрасти та знайомі образи. Саме тому одні люди миттєво помічають приховані об’єкти, а інші довго не можуть зрозуміти, у чому підступ у головоломці.

На цій оптичній ілюзії зображена група чоловіків і жінок у діловому одязі, які виглядають, як типові "бюрократи". На перший погляд, нічого незвичного. Проте серед фігур захована чорно-біла панда, замаскована так, щоб зливатися з навколишнім фоном. Завдання просте, потрібно знайти тварину якомога швидше.

Автори головоломки наголошують, що подібні тести не є повноцінним вимірюванням IQ, але можуть дати уявлення про рівень концентрації, зорову пам’ять і здатність мозку відсіювати зайве.

Відповідь: панда у цій головоломці розміщена біля лівої центральної частини зображення.

