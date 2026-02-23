Что не так с этим изображением: головоломка, которая ломает мозг

Развязывание головоломок провоцирует наш мозг, расширяет мышление, а также развивает память. Чтобы прийти к решению нужно мыслить нестандартно и анализировать проблему с другой точки зрения. Именно такова визуальная головоломка с пиццей и детьми, где нужно указать на логическую ошибку.

Головоломка с пиццей. Фото: jagranjosh

По данным ресурса jagranjosh.com, всего 1% людей замечают ошибку сразу в этой головоломке. Секрет в том, что мозг автоматически доверяет знакомым сценариям, ведь на картинке общий ужин, улыбки и кусочки пиццы. Мы сконцентрируемся на эмоциях и цветах, а не на логике подсчетов.

Головоломка с пиццей

Такие головоломки показывают, как легко наш мозг может нас обманывать. Вот почему немногие замечают логическую ошибку с первого взгляда на изображенные. Решение действительно простое, но его легко пропустить, если смотреть поверхностно.

Подобные задачи активно используются для тренировки концентрации и когнитивной гибкости. И хотя это не официальный тест на IQ, он отлично показывает, как работает наше восприятие.

Ответ на головоломку

Если присмотреться повнимательнее, в коробке видны пять треугольных кусков пиццы. В руках детей можно сосчитать еще четыре. Выходит девять кусочков. Однако стандартная пицца делится на восемь частей. Это логическое несоответствие и является правильным ответом на вопрос, что не так с этим изображением.

