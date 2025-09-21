Проста шкільна задача про чоловіка та папугу, яку важко розв’язати дорослим

Математичні задачки поєднують елементи логічних головоломок та вимагають високої концентрації. Однак навіть, на перший погляд, легка головоломка може стати проблемною, а перше рішення, яке приходить в голову не завжди правильне. Подібним завданням є задача про чоловіка та папугу.

Проста шкільна задача, яку важко розв’язати дорослим. Фото з відкритих джерел

Математична головоломка про те, який зріст папуги не нова для шкільних підручників, але й досі змушує дорослих сумніватися в собі. На зображенні чоловік стоїть поруч із папугою. Відомо лише два параметри. Разом їх зріст становить 200 см, а різниця їхніх зростів — 170 см. Звучить елементарно, але на практиці головоломка містить пастку для нашої інтуїції, тому будьте обережні, перше враження часто хибне.

Який зріст папуги

Перша імпульсивна дія, яку одразу хочеться зробити, це відняти 170 від 200 та отримати 30 см. Мовляв, це й є зріст папуги. Але це хибний шлях. 200 см — це сума зросту обох, а 170 см — різниця зростів. Щоб дістатися до кожного з них окремо, треба не інтуїція, а правильна математика.

Уважно подивіться на головоломку. Ви помітите, що 30 см — це подвійний зріст папуги. Саме тому його потрібно поділити навпіл. Це дасть вам 15 см. Саме це і є правильна відповідь на питання про зріст папуги.

