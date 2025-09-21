Простая школьная задача о мужчине и попугае, которую трудно решить взрослым

Математические задачи совмещают элементы логических головоломок и требуют высокой концентрации. Однако даже, на первый взгляд, легкая головоломка может стать проблемной, а первое решение, приходящее в голову не всегда правильно. Подобной задачей является задача о мужчине и попугае.

Простая школьная задача, которую трудно решить взрослым. Фото из открытых источников

Математическая головоломка о том, какой рост попугая не нова для школьных учебников, но до сих пор заставляет взрослых сомневаться в себе. На изображении мужчина стоит рядом с попугаем. Известны только два параметра. Вместе их рост составляет 200 см, а разница их ростов – 170 см. Звучит элементарно, но на практике головоломка содержит ловушку для нашей интуиции, поэтому будьте осторожны, первое впечатление часто ошибочно.

Какой рост попугая

Первое импульсивное действие, которое сразу хочется сделать, это отнять 170 от 200 и получить 30 см. Мол, это рост попугая. Но это ложный путь. 200 см – это сумма роста обоих, а 170 см – разница ростов. Чтобы добраться до каждого из них отдельно, нужна не интуиция, а правильная математика.

Внимательно посмотрите на головоломку. Вы заметите, что 30 см – это двойной рост попугая. Именно поэтому его нужно разделить пополам. Это даст вам 15 см. Именно это и есть правильный ответ на вопрос о росте попугая.

