logo

BTC/USD

115674

ETH/USD

4463.45

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Простая школьная задача о мужчине и попугае, которую трудно решить взрослым
commentss НОВОСТИ Все новости

Простая школьная задача о мужчине и попугае, которую трудно решить взрослым

Головоломка для саморазвития о мужчине и попугае. В ней нужно назвать правильный рост попугая.

21 сентября 2025, 06:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Математические задачи совмещают элементы логических головоломок и требуют высокой концентрации. Однако даже, на первый взгляд, легкая головоломка может стать проблемной, а первое решение, приходящее в голову не всегда правильно. Подобной задачей является задача о мужчине и попугае.

Простая школьная задача о мужчине и попугае, которую трудно решить взрослым

Простая школьная задача, которую трудно решить взрослым. Фото из открытых источников

Математическая головоломка о том, какой рост попугая не нова для школьных учебников, но до сих пор заставляет взрослых сомневаться в себе. На изображении мужчина стоит рядом с попугаем. Известны только два параметра. Вместе их рост составляет 200 см, а разница их ростов – 170 см. Звучит элементарно, но на практике головоломка содержит ловушку для нашей интуиции, поэтому будьте осторожны, первое впечатление часто ошибочно.

Простая школьная задача о мужчине и попугае, которую трудно решить взрослым - фото 2

Какой рост попугая

Первое импульсивное действие, которое сразу хочется сделать, это отнять 170 от 200 и получить 30 см. Мол, это рост попугая. Но это ложный путь. 200 см – это сумма роста обоих, а 170 см – разница ростов. Чтобы добраться до каждого из них отдельно, нужна не интуиция, а правильная математика.

Внимательно посмотрите на головоломку. Вы заметите, что 30 см – это двойной рост попугая. Именно поэтому его нужно разделить пополам. Это даст вам 15 см. Именно это и есть правильный ответ на вопрос о росте попугая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тесте на логический интеллект, который проходит всего 1%. В этой задаче нужно указать, какой стакан наполнится первым.

Также "Комментарии" писали о трех вещах, которых избегают люди с высоким IQ. Почему следует последовать их примеру и как высокий уровень интеллекта помогает им сохранять спокойствие, энергию и уверенность в себе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости