Проста математична головоломка, яка збиває з пантелику навіть дорослих

На перший погляд, це завдання здається елементарним на рівні 4-5 класу. Проте, як показує практика, багато хто помиляється, розв’язуючи цю математичну головоломку. У вас є три можливі відповіді на вибір. Однак, перш ніж вибрати правильну відповідь, подумайте двічі. У цій головоломці є один нюанс.

Задачка, яка збиває з пантелику

Математика не є складною, якщо ми вивчимо основи та вміємо застосовувати свої знання на практиці. Тоді навіть складні обчислення не будуть такими страшними. З іншого боку, якщо нам бракує базових знань, ми щось забуваємо або заглиблюємося в думки, навіть просте завдання може виявитися досить складним. Саме це стосується і цієї головоломки.

У цій математичній головоломці у нас є чотири числа та три дії: віднімання, множення та додавання. Обчислення результату не повинно бути складним.

6 — 6 * 2 + 6 = ?

На перший погляд, може здатися, що розрахунок цієї задачки елементарний. Більшість людей починають рахувати послідовно зліва направо, і саме це призводить до неправильного результату. Адже ключ до правильної відповіді у тому, щоб пам’ятати правило порядку операцій. Спочатку виконуються дії множення та ділення, а вже потім додавання і віднімання.

Якщо застосувати це правило, обчислення виглядають у кількох діях.

6 — 6 * 2 + 6 = 6 — 12 + 6 = -6 + 6 = 0

Таким чином, правильна відповідь для цієї математичної задачки буде нуль.

Розв'язання математичної задачки

У шкільній програмі ми добре знаємо, що множення важливіше за додавання чи віднімання. Проте у повсякденному житті, коли розв’язуємо завдання "на швидкість", часто нехтуємо цим правилом, вважаючи приклад занадто простим. У результаті правильний хід думок замінюється поспіхом, і прості завдання з числами можуть заплутати.

