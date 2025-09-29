Простая математическая головоломка, сбивающая с толку даже взрослых

На первый взгляд, эта задача кажется элементарной на уровне 4-5 класса. Однако, как показывает практика, многие ошибаются, решая эту математическую головоломку. У вас есть три возможных ответа на выбор. Однако прежде чем выбрать правильный ответ, подумайте дважды. В этой головоломке есть один нюанс.

Задача, сбивающая с толку

Математика несложна, если мы изучили основы и умеем применять свои знания на практике. Тогда даже сложные вычисления не будут так страшны. С другой стороны, если у нас нет базовых знаний, мы что-то забываем или углубляемся в мысли, даже простая задача может оказаться достаточно сложной. Это касается и этой головоломки.

В этой математической головоломке у нас есть четыре числа и три действия: вычитание, умножение и сложение. Вычисление результата не должно быть сложным.

6 – 6 * 2 + 6 = ?

На первый взгляд, может показаться, что расчет этой задачи элементарный. Большинство людей начинают считать последовательно слева направо, и это приводит к неправильному результату. Ведь ключ к правильному ответу состоит в том, чтобы помнить правило порядка операций. Сначала выполняются действия умножения и деления, а уже затем сложение и вычитание.

Если применить это правило, вычисления смотрятся в нескольких действиях.

6 — 6 * 2 + 6 = 6 — 12 + 6 = -6 + 6 = 0

Таким образом, правильный ответ для этой математической задачи будет нуль.

Решение математической задачи

В школьной программе мы хорошо знаем, что умножение важнее сложения или вычитания. Однако в повседневной жизни, когда решаем задачу "на скорость", часто пренебрегаем этим правилом, считая пример слишком простым. В итоге верный ход мыслей заменяется наспех, и обыкновенные задачки с числами могут запутать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о простой школьной задаче о мужчине и попугае, которую трудно решить взрослым.

Также "Комментарии" писали о тесте на логический интеллект о стаканах с водой.