“Просити вибачення" чи "просити пробачення": який варіант правильний в українській мові

З переходом на українську мову у російськомовних українців виникає чимало помилок щодо правильного вживання виразів, яке притаманне саме українській мові. І хоча багато спілкується державною мовою щонайменше понад три роки, все ж таки зустрічається калька з російської. Портал “Коментарі” розповідає, як правильно говорити українською.

Вибачення. Ілюстративне фото

Правильно вживати "просити вибачення" або "просити пробачення". А ось вислів "приносити вибачення" є калькою з російської мови і він стилістично невірний.

Також можна використовувати слова "вибачте", "пробачте", "перепрошую", "даруйте". При цьому варто уникати фрази "я вибачаюся", оскільки частка "-ся" вказує на самовибачення. Це означає, що людина вибачає себе сама, а не просить вибачення в іншого.

Правильні варіанти:

Просити вибачення чи Просити пробачення — це літературно коректні варіанти для висловлення свого каяття.

Вибачте чи Пробачте — короткі та універсальні форми, які можна використовувати у різних ситуаціях.

Перепрошую — діалектний варіант, який добре прижився в українській мові, особливо в західних регіонах.

Даруйте — ввічлива форма звернення, яка надає розмові культурного та шанобливого відтінку.

"Приносити вибачення" — стилістично неправильний вислів, адже це прямий переклад російського вислову "приносить извинения".

Нагадуємо: портал “Коментарі” писав, що при перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу. Як правильно перекласти слово “бегущий” знають не всі.



