“Просити вибачення" чи "просити пробачення": який варіант правильний в українській мові

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
З переходом на українську мову у російськомовних українців виникає чимало помилок щодо правильного вживання виразів, яке притаманне саме українській мові. І хоча багато спілкується державною мовою щонайменше понад три роки, все ж таки зустрічається калька з російської. Портал “Коментарі” розповідає, як правильно говорити українською.
Вибачення. Ілюстративне фото
Правильно вживати "просити вибачення" або "просити пробачення". А ось вислів "приносити вибачення" є калькою з російської мови і він стилістично невірний.
Також можна використовувати слова "вибачте", "пробачте", "перепрошую", "даруйте". При цьому варто уникати фрази "я вибачаюся", оскільки частка "-ся" вказує на самовибачення. Це означає, що людина вибачає себе сама, а не просить вибачення в іншого.
Правильні варіанти:
Просити вибачення чи Просити пробачення — це літературно коректні варіанти для висловлення свого каяття.
Вибачте чи Пробачте — короткі та універсальні форми, які можна використовувати у різних ситуаціях.
Перепрошую — діалектний варіант, який добре прижився в українській мові, особливо в західних регіонах.
Даруйте — ввічлива форма звернення, яка надає розмові культурного та шанобливого відтінку.
"Приносити вибачення" — стилістично неправильний вислів, адже це прямий переклад російського вислову "приносить извинения".
Нагадуємо: портал “Коментарі” писав, що при перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу. Як правильно перекласти слово “бегущий” знають не всі.