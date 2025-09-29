logo_ukra

Дозвілля саморозвиток "Просити вибачення" чи "просити пробачення": який варіант правильний в українській мові
“Просити вибачення" чи "просити пробачення": який варіант правильний в українській мові

Як просити вибачення українською - правильні варіанти

29 вересня 2025, 19:27
Автор:
Кречмаровская Наталия

З переходом на українську мову у російськомовних українців виникає чимало помилок щодо правильного вживання виразів, яке притаманне саме українській мові. І хоча багато спілкується державною мовою щонайменше понад три роки, все ж таки зустрічається калька з російської. Портал “Коментарі” розповідає, як правильно говорити українською.

“Просити вибачення" чи "просити пробачення": який варіант правильний в українській мові

Вибачення. Ілюстративне фото

Правильно вживати "просити вибачення" або "просити пробачення". А ось вислів "приносити вибачення" є калькою з російської мови і він стилістично невірний. 

Також можна використовувати слова "вибачте", "пробачте", "перепрошую", "даруйте". При цьому варто уникати фрази "я вибачаюся", оскільки частка "-ся" вказує на самовибачення. Це означає, що людина вибачає себе сама, а не просить вибачення в іншого. 

Правильні варіанти:

Просити вибачення чи Просити пробачення — це літературно коректні варіанти для висловлення свого каяття. 

Вибачте чи Пробачте — короткі та універсальні форми, які можна використовувати у різних ситуаціях. 

Перепрошую — діалектний варіант, який добре прижився в українській мові, особливо в західних регіонах. 

Даруйте — ввічлива форма звернення, яка надає розмові культурного та шанобливого відтінку. 

"Приносити вибачення" — стилістично неправильний вислів, адже це прямий переклад російського вислову "приносить извинения".

Нагадуємо: портал “Коментарі” писав, що при перекладі з російської на українську мову виникають проблеми з активними дієприкметниками минулого часу. Як правильно перекласти слово “бегущий” знають не всі. 




