logo

BTC/USD

113844

ETH/USD

4165.56

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие “Просити вибачення" или "просити пробачення": какой вариант правильный в украинском языке
commentss НОВОСТИ Все новости

“Просити вибачення" или "просити пробачення": какой вариант правильный в украинском языке

Как просить прощения по-украински - правильные варианты

29 сентября 2025, 19:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

С переходом на украинский язык у русскоязычных украинцев возникает немало ошибок относительно правильного употребления выражений, присущих именно украинскому языку. И хотя многие общаются на государственном языке не менее трех лет, все же встречается калька с русского. Портал "Комментарии" рассказывает, как правильно говорить по-украински.

“Просити вибачення" или "просити пробачення": какой вариант правильный в украинском языке

Извинение. Иллюстративное фото

Правильно употреблять “Просити вибачення" или "просити пробачення". А вот выражение "приносить извинения" является калькой с русского языка и оно стилистически неверно.

Также можно использовать слова "вибачте", "пробачте", "перепрошую", "даруйте". При этом следует избегать фразы "я вибачаюся", поскольку доля "-ся" указывает на самопрощение. Это значит, что человек прощает себя сам, а не просит прощения у другого.

Правильные варианты:

“Просити вибачення" или "просити пробачення"  это литературно корректные варианты для выражения своего раскаяния.

Вибачте или Пробачте  – короткие и универсальные формы, которые можно использовать в разных ситуациях.

Перепрошую  - диалектный вариант, который хорошо прижился в украинском языке, особенно в западных регионах.

Даруйте - вежливая форма обращения, которая придает разговору культурный и уважительный оттенок.

"Приносити вибачення" - стилистически неправильное изречение, ведь это прямой перевод русского изречения "приносить извинения".

Напоминаем: портал "Комментарии" писал, что при переводе с русского на украинский язык возникают проблемы с активными причастиями прошедшего времени. Как правильно перевести слово "бегущий" знают не все.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости