“Просити вибачення" или "просити пробачення": какой вариант правильный в украинском языке

С переходом на украинский язык у русскоязычных украинцев возникает немало ошибок относительно правильного употребления выражений, присущих именно украинскому языку. И хотя многие общаются на государственном языке не менее трех лет, все же встречается калька с русского. Портал "Комментарии" рассказывает, как правильно говорить по-украински.

Извинение. Иллюстративное фото

Правильно употреблять “Просити вибачення" или "просити пробачення". А вот выражение "приносить извинения" является калькой с русского языка и оно стилистически неверно.

Также можно использовать слова "вибачте", "пробачте", "перепрошую", "даруйте". При этом следует избегать фразы "я вибачаюся", поскольку доля "-ся" указывает на самопрощение. Это значит, что человек прощает себя сам, а не просит прощения у другого.

Правильные варианты:

“Просити вибачення" или "просити пробачення" – это литературно корректные варианты для выражения своего раскаяния.

Вибачте или Пробачте – короткие и универсальные формы, которые можно использовать в разных ситуациях.

Перепрошую - диалектный вариант, который хорошо прижился в украинском языке, особенно в западных регионах.

Даруйте - вежливая форма обращения, которая придает разговору культурный и уважительный оттенок.

"Приносити вибачення" - стилистически неправильное изречение, ведь это прямой перевод русского изречения "приносить извинения".

