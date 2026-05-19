Куди пересунути один сірник: швидкий тест на IQ

Нова математична головоломка з сірниками, дозволяє перевірити вашу кмітливість та може слугувати швидким тестом на IQ. Завдання виглядає простим лише на перший погляд, але змушує мозок працювати нестандартно та перевіряє здатність людини швидко знаходити неочевидні рішення.

Суть головоломки з сірниками полягає в тому, щоб перетворити неправильне рівняння 15 – 3 = 18 на правильне, пересунувши лише один сірник. Саме обмеження у вигляді одного руху робить задачу складнішою, адже більшість людей спершу намагаються змінити одразу кілька цифр або математичних символів.

Подібні задачі давно використовують як спосіб тренування логічного мислення, визначення IQ, концентрації та уважності. Вони змушують дивитися на проблему під іншим кутом, а не діяти за звичними шаблонами.

Особливість цієї головоломки полягає в тому, що одним рухом змінюються відразу дві цифри. Саме це й збиває багатьох із правильного шляху.

Відповідь на головоломку з сірниками

Потрібно забрати верхній правий сірник з цифри 8. Після цього вона перетвориться на 6. Далі цей самий сірник слід перенести до цифри 5, додавши його у верхню праву частину. У результаті цифра 5 стане 9.

Тоді початковий приклад зміниться на правильне рівняння:

19 – 3 = 16

Головоломки з сірниками залишаються популярними вже десятки років, адже вони поєднують математику, логіку та візуальне мислення. Дослідники когнітивних процесів зазначають, що регулярне розв’язання таких задач допомагає підтримувати мозок у тонусі та розвивати гнучкість мислення.

