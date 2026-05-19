logo_ukra

BTC/USD

76856

ETH/USD

2132.06

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Куди пересунути один сірник: швидкий тест на IQ
commentss НОВИНИ Всі новини

Куди пересунути один сірник: швидкий тест на IQ

Головоломка з сірниками перевірить логічне мислення, уважність та гнучкість мислення.

19 травня 2026, 07:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Нова математична головоломка з сірниками, дозволяє перевірити вашу кмітливість та може слугувати  швидким тестом на IQ. Завдання виглядає простим лише на перший погляд, але змушує мозок працювати нестандартно та перевіряє здатність людини швидко знаходити неочевидні рішення.

Куди пересунути один сірник: швидкий тест на IQ

Головоломка з сірниками. Фото з відкритих джерел

Суть головоломки з сірниками полягає в тому, щоб перетворити неправильне рівняння 15 – 3 = 18 на правильне, пересунувши лише один сірник. Саме обмеження у вигляді одного руху робить задачу складнішою, адже більшість людей спершу намагаються змінити одразу кілька цифр або математичних символів.

Куди пересунути один сірник: швидкий тест на IQ - фото 2

Головоломка з сірниками

Подібні задачі давно використовують як спосіб тренування логічного мислення, визначення IQ, концентрації та уважності. Вони змушують дивитися на проблему під іншим кутом, а не діяти за звичними шаблонами.

Особливість цієї головоломки полягає в тому, що одним рухом змінюються відразу дві цифри. Саме це й збиває багатьох із правильного шляху.

Відповідь на головоломку з сірниками

Потрібно забрати верхній правий сірник з цифри 8. Після цього вона перетвориться на 6. Далі цей самий сірник слід перенести до цифри 5, додавши його у верхню праву частину. У результаті цифра 5 стане 9.

Тоді початковий приклад зміниться на правильне рівняння:

19 – 3 = 16

Куди пересунути один сірник: швидкий тест на IQ - фото 2

Головоломка з сірниками

Головоломки з сірниками залишаються популярними вже десятки років, адже вони поєднують математику, логіку та візуальне мислення. Дослідники когнітивних процесів зазначають, що регулярне розв’язання таких задач допомагає підтримувати мозок у тонусі та розвивати гнучкість мислення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про головоломку з сірниками у якій з трьох потрібно зробити дев’ять.

Також "Коментарі" писали про тест, який зможуть розв’язати лише люди з IQ вище середнього.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини