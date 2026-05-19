Куда передвинуть одну спичку: быстрый тест на IQ

Новая математическая головоломка с спичками позволяет проверить вашу смекалку и может служить быстрым тестом на IQ. Задача выглядит простой только на первый взгляд, но заставляет мозг работать нестандартно и проверяет способность человека быстро находить неочевидные решения.

Суть головоломки с спичками состоит в том, чтобы превратить неправильное уравнение 15 – 3 = 18 в правильное, переместив только одну спичку. Именно ограничение в виде одного движения делает задачу более сложной, ведь большинство людей сначала пытаются изменить сразу несколько цифр или математических символов.

Подобные задачи давно используются как способ тренировки логического мышления, определения IQ, концентрации и внимательности. Они заставляют смотреть на проблему под другим углом, а не действовать по привычным шаблонам.

Особенность этой головоломки состоит в том, что одним движением сменяются сразу две цифры. Именно это и сбивает многих с верного пути.

Ответ на головоломку с спичками

Нужно забрать верхнюю правую спичку из цифры 8. После этого она превратится в 6. Далее эту же спичку следует перенести в цифру 5, добавив ее в верхнюю правую часть. В результате цифра 5 станет 9.

Тогда начальный пример сменится на правильное уравнение:

19 – 3 = 16

Головоломки с спичками остаются популярными уже десятки лет, ведь они сочетают математику, логику и визуальное мышление. Исследователи когнитивных процессов отмечают, что регулярное решение таких задач помогает поддерживать мозг в тонусе и развивать гибкость мышления.

