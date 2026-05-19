Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Куда передвинуть одну спичку: быстрый тест на IQ
Куда передвинуть одну спичку: быстрый тест на IQ

Головоломка с спичками проверит логическое мышление, внимательность и гибкость мышления.

19 мая 2026, 07:35
Slava Kot

Новая математическая головоломка с спичками позволяет проверить вашу смекалку и может служить быстрым тестом на IQ. Задача выглядит простой только на первый взгляд, но заставляет мозг работать нестандартно и проверяет способность человека быстро находить неочевидные решения.

Куда передвинуть одну спичку: быстрый тест на IQ

Головоломка со спичками. Фото из открытых источников

Суть головоломки с спичками состоит в том, чтобы превратить неправильное уравнение 15 – 3 = 18 в правильное, переместив только одну спичку. Именно ограничение в виде одного движения делает задачу более сложной, ведь большинство людей сначала пытаются изменить сразу несколько цифр или математических символов.

Куда передвинуть одну спичку: быстрый тест на IQ - фото 2

Головоломка со спичками

Подобные задачи давно используются как способ тренировки логического мышления, определения IQ, концентрации и внимательности. Они заставляют смотреть на проблему под другим углом, а не действовать по привычным шаблонам.

Особенность этой головоломки состоит в том, что одним движением сменяются сразу две цифры. Именно это и сбивает многих с верного пути.

Ответ на головоломку с спичками

Нужно забрать верхнюю правую спичку из цифры 8. После этого она превратится в 6. Далее эту же спичку следует перенести в цифру 5, добавив ее в верхнюю правую часть. В результате цифра 5 станет 9.

Тогда начальный пример сменится на правильное уравнение:

19 – 3 = 16

Куда передвинуть одну спичку: быстрый тест на IQ - фото 2

Головоломка со спичками

Головоломки с спичками остаются популярными уже десятки лет, ведь они сочетают математику, логику и визуальное мышление. Исследователи когнитивных процессов отмечают, что регулярное решение таких задач помогает поддерживать мозг в тонусе и развивать гибкость мышления.

