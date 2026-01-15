Головоломка для самых внимательных: только 1% людей могут найти панду, спрятанную среди бюрократов

Эта оптическая иллюзия обещает проверить внимательность и когнитивные возможности пользователей. Речь идет о головоломке, на которой среди толпы бюрократов спрятана панда. По утверждению ресурса Jagranjosh, справиться с задачей менее чем за 15 секунд могут только около 1% людей.

Головоломка с пандой. Фото из открытых источников

Исследователи считают оптические иллюзии инструментом, помогающим понять, как мозг обрабатывает визуальную информацию. Наше восприятие формируется не только тем, что мы видим, но тем, как мозг интерпретирует детали, контрасты и знакомые образы. Именно поэтому одни люди мгновенно подмечают скрытые объекты, а другие долго не могут понять, в чем подвох в головоломке.

На этой оптической иллюзии изображена группа мужчин и женщин в деловой одежде, которые выглядят как типичные "бюрократы". На первый взгляд, ничего необычного. Однако среди фигур спрятана черно-белая панда, замаскированная так, чтобы сливаться с окружающим фоном. Задача проста, нужно найти животное как можно скорее.

Авторы головоломки подчеркивают, что подобные тесты не являются полноценным измерением IQ, но могут дать представление об уровне концентрации, зрительной памяти и способности мозга отсеивать лишнее.

Ответ: панда в этой головоломке расположена у левой центральной части изображения.

