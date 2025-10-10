Цікаві українські слова, які значно збагатять мовлення: деякі з них відомі не всім

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Говорити українською — особливо актуальним цей заклик став після початку повномасштабної російської агресії. І хоча більшість українців добре знає мову, однак є слова, які значно збагатять мовлення. До того ж їх можуть знати далеко не всі.
Добірку цікавих українських слів підготувала засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис, пише видання “МС”. Також вона пояснила їхнє значення:
цмулити — пити з насолодою;
паливода — відчайдушна людина, бешкетник, пустун;
гайнувати — марно витрачати, розтринькувати, переводити;
базіка — той, хто любить багато говорити;
мені кортить — дуже хочеться;
катма — немає.
Мовознавець Тарас Береза навів ще декілька цікавих слів:
безрух — застій;
вибаньчитися на кого, що — іноді помилково використовують російський вираз “выпучить глаза на кого, что”;
метелики в голові; фіалки в голові; шпаки в голові — вітер в голові, про когось легковажного та несерйозного;
дармовис — брелок;
дрібняки — дрібні гроші;
зайцювати — їхати зайцем; їхати без квитка;
манівцями; околясом — іти в обхід;
мростолиць — прямо перед собою;
долініж — вниз ногами;
грати звитяжця — робити з себе героя.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці нерідко використовують російськомовні слова адаптовані українською мовою. Часто українці не можуть знайти відповідник в українській мові.
Одним з таких слів є “примерочная” — приміщення в магазині, де можна приміряти одяг. Українською його називають “примірочна”, однак це неправильний варіант. Правильно говорити – приміряльня.