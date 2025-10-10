Цікаві українські слова, які значно збагатять мовлення: деякі з них відомі не всім

logo_ukra

ТОП українських слів та виразів, які значно збагатять мовлення

10 жовтня 2025, 19:49
Автор:
Кречмаровская Наталия

Говорити українською — особливо актуальним цей заклик став після початку повномасштабної російської агресії. І хоча більшість українців добре знає мову, однак є слова, які значно збагатять мовлення. До того ж їх можуть знати далеко не всі. 

Україна. Ілюстративне фото

Добірку цікавих українських слів підготувала засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис, пише видання “МС”. Також вона пояснила їхнє значення:

  • цмулити — пити з насолодою;

  • паливода — відчайдушна людина, бешкетник, пустун;

  • гайнувати — марно витрачати, розтринькувати, переводити;

  • базіка — той, хто любить багато говорити;

  • мені кортить — дуже хочеться;

  • катма — немає.

Мовознавець Тарас Береза навів ще декілька цікавих слів: 

  • безрух — застій;

  • вибаньчитися на кого, що — іноді помилково використовують російський вираз “выпучить глаза на кого, что”;

  • метелики в голові; фіалки в голові; шпаки в голові — вітер в голові, про когось легковажного та несерйозного;

  • дармовис — брелок;

  • дрібняки — дрібні гроші;

  • зайцювати — їхати зайцем; їхати без квитка;

  • манівцями; околясом — іти в обхід;

  • мростолиць — прямо перед собою;

  • долініж — вниз ногами;

  • грати звитяжця — робити з себе героя.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці нерідко використовують російськомовні слова адаптовані українською мовою. Часто українці не можуть знайти відповідник в українській мові. 

Одним з таких слів є “примерочная” — приміщення в магазині, де можна приміряти одяг. Українською його називають “примірочна”, однак це неправильний варіант. Правильно говорити – приміряльня.



Джерело: https://mc.today/uk/zbagatyat-vashe-movlennya-16-tsikavih-ukrayinskih-sliv-pro-yaki-malo-hto-znaye/
