Цікаві українські слова, які значно збагатять мовлення: деякі з них відомі не всім

Говорити українською — особливо актуальним цей заклик став після початку повномасштабної російської агресії. І хоча більшість українців добре знає мову, однак є слова, які значно збагатять мовлення. До того ж їх можуть знати далеко не всі.

Україна. Ілюстративне фото

Добірку цікавих українських слів підготувала засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис, пише видання “МС”. Також вона пояснила їхнє значення:

цмулити — пити з насолодою;

паливода — відчайдушна людина, бешкетник, пустун;

гайнувати — марно витрачати, розтринькувати, переводити;

базіка — той, хто любить багато говорити;

мені кортить — дуже хочеться;

катма — немає.

Мовознавець Тарас Береза навів ще декілька цікавих слів:

безрух — застій;

вибаньчитися на кого, що — іноді помилково використовують російський вираз “выпучить глаза на кого, что”;

метелики в голові; фіалки в голові; шпаки в голові — вітер в голові, про когось легковажного та несерйозного;

дармовис — брелок;

дрібняки — дрібні гроші;

зайцювати — їхати зайцем; їхати без квитка;

манівцями; околясом — іти в обхід;

мростолиць — прямо перед собою;

долініж — вниз ногами;

грати звитяжця — робити з себе героя.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці нерідко використовують російськомовні слова адаптовані українською мовою. Часто українці не можуть знайти відповідник в українській мові.

Одним з таких слів є “примерочная” — приміщення в магазині, де можна приміряти одяг. Українською його називають “примірочна”, однак це неправильний варіант. Правильно говорити – приміряльня.