Интересные украинские слова, которые значительно обогатят речь: некоторые из них известны не всем
commentss НОВОСТИ Все новости

Интересные украинские слова, которые значительно обогатят речь: некоторые из них известны не всем

ТОП украинских слов и выражений, которые значительно обогатят речь

10 октября 2025, 19:49
Автор:
Кречмаровская Наталия

Говорить по-украински – особенно актуальным этот призыв стал после начала полномасштабной российской агрессии. И хотя большинство украинцев хорошо знают язык, однако есть слова, которые значительно обогатят речь. К тому же их могут знать далеко не все.

Украина. Иллюстративное фото

Подборку интересных украинских слов подготовила основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис, пишет издание "МС". Также она объяснила их значение:

  • цмулити – пить с наслаждением;

  • паливода - отчаянный человек, озорник, проказник;

  • гайнувати – бесполезно тратить, транжирить, переводить;

  • базіка – тот, кто любит много говорить;

  • мені кортить – очень хочется;

  • катма — нет.

Языковед Тарас Береза привел еще несколько интересных слов:

  • безрух – застой;

  • вибаньчитися на кого, що - иногда ошибочно используют русское выражение “выпучить глаза на кого, что”;

  • метелики в голові; фіалки в голові; шпаки в голові - ветер в голове, о ком-то легкомысленном и несерьезном;

  • дармовис – брелок;

  • дрібняки – мелкие деньги;

  • зайцювати – ехать зайцем; ехать без билета;

  • манівцями; околясом – идти в обход;

  • мростолиць – прямо перед собой;

  • долініж - вниз ногами;

  • грати звитяжця - делать из себя героя.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы нередко используют русскоязычные слова адаптированные на украинском языке. Часто украинцы не могут найти соответствие на украинском языке.

Одним из таких слов есть "примерочная" — помещение в магазине, где можно примерить одежду. По-украински его называют "примірочна", однако это неправильный вариант. Правильно говорить – приміряльня.



Источник: https://mc.today/uk/zbagatyat-vashe-movlennya-16-tsikavih-ukrayinskih-sliv-pro-yaki-malo-hto-znaye/
