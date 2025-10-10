Интересные украинские слова, которые значительно обогатят речь: некоторые из них известны не всем

Говорить по-украински – особенно актуальным этот призыв стал после начала полномасштабной российской агрессии. И хотя большинство украинцев хорошо знают язык, однако есть слова, которые значительно обогатят речь. К тому же их могут знать далеко не все.

Подборку интересных украинских слов подготовила основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис, пишет издание "МС". Также она объяснила их значение:

цмулити – пить с наслаждением;

паливода - отчаянный человек, озорник, проказник;

гайнувати – бесполезно тратить, транжирить, переводить;

базіка – тот, кто любит много говорить;

мені кортить – очень хочется;

катма — нет.

Языковед Тарас Береза привел еще несколько интересных слов:

безрух – застой;

вибаньчитися на кого, що - иногда ошибочно используют русское выражение “выпучить глаза на кого, что”;

метелики в голові; фіалки в голові; шпаки в голові - ветер в голове, о ком-то легкомысленном и несерьезном;

дармовис – брелок;

дрібняки – мелкие деньги;

зайцювати – ехать зайцем; ехать без билета;

манівцями; околясом – идти в обход;

мростолиць – прямо перед собой;

долініж - вниз ногами;

грати звитяжця - делать из себя героя.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы нередко используют русскоязычные слова адаптированные на украинском языке. Часто украинцы не могут найти соответствие на украинском языке.

Одним из таких слов есть "примерочная" — помещение в магазине, где можно примерить одежду. По-украински его называют "примірочна", однако это неправильный вариант. Правильно говорить – приміряльня.