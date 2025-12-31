logo_ukra

Чому не слід казати "з прошедшим" і "з наступаючим": українцям розкрили велику помилку
Чому не слід казати "з прошедшим" і "з наступаючим": українцям розкрили велику помилку

Для дружніх бесід, теплих SMS чи розмов з близькими найкраще використовувати прості та щирі вирази

31 грудня 2025, 15:10
Клименко Елена

Після завершення новорічно-різдвяних свят українці продовжують обмінюватися привітаннями, надсилаючи теплі слова друзям, родичам і колегам. Однак часто можна почути або побачити мовну помилку, яка стала досить поширеною — фразу "із прошедшим". Лінгвісти зауважують, що це калька з російського виразу "с прошедшим", і вона абсолютно не відповідає нормам української мови 

Чому не слід казати "з прошедшим" і "з наступаючим": українцям розкрили велику помилку

Фахівці радять, що для неформального спілкування, особливо у коротких повідомленнях або бесідах з близькими, найкраще обирати природні та щирі формулювання. Важливо, щоб слова звучали органічно і не створювали штучного враження. Замість помилкової фрази "із прошедшим" варто використовувати такі варіанти:

"Хоч і з запізненням, але вітаю з Новим роком!"

"З минулим Новим роком! Хай він принесе радість і спокій."

Ці вирази передають увагу та тепло, навіть якщо свято вже минуло.

У свою чергу, для офіційного або робочого спілкування лінгвісти рекомендують використовувати нейтральні та коректні формулювання, які відповідають діловому етикету. Наприклад:

"Прийміть вітання з нагоди минулого Нового року."

"Вітаю вас із минулим Новим роком і бажаю успіхів у новому році."

Такі фрази виглядають грамотними, демонструючи професіоналізм і повагу до співрозмовника, і допомагають уникнути мовних помилок, які можуть створити неприємне враження. 

Експерти також наголошують, що ще однією типовою помилкою є використання фрази "з наступаючим". Для української мови правильним варіантом буде "з прийдешнім". Це формулювання є нормативним і відповідає вимогам українського правопису.

Як вже писали "Коментарі", на початку повномасштабної російської агресії символічним кодом українців було слово “паляниця”. І це не тільки символ добробуту, достатку, рідного дому та землі, а й складне слово для вимови окупантів. “Суниця”, “полуниця”, “Укрзалізниця” — цими словами українці перевіряли, чи не окупанти перед ними. Однак в українській мові є слово, яке знають навіть не всі українці, а росіянам його буде складно вимовити. 



