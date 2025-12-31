logo

Почему не следует говорить "с прошедшим" и "с наступающим": украинцам раскрыли большую ошибку
НОВОСТИ

Почему не следует говорить "с прошедшим" и "с наступающим": украинцам раскрыли большую ошибку

Для дружеских бесед, теплых SMS или разговоров с близкими лучше всего использовать простые и искренние выражения

31 декабря 2025, 15:10
Автор:
Клименко Елена

После завершения новогодне-рождественских праздников украинцы продолжают обмениваться поздравлениями, посылая теплые слова друзьям, родственникам и коллегам. Однако часто можно услышать или увидеть распространенную языковую ошибку — фразу "с прошедшим". Лингвисты отмечают, что это калька из русского выражения "с прошедшим", и она совершенно не отвечает нормам украинского языка

Почему не следует говорить "с прошедшим" и "с наступающим": украинцам раскрыли большую ошибку

Фото: из открытых источников

Специалисты советуют, что для неформального общения, особенно в коротких сообщениях или беседах с близкими, лучше выбирать естественные и искренние формулировки. Важно, чтобы слова звучали органически и не производили искусственного впечатления. Вместо ошибочной фразы "с прошедшим" следует использовать следующие варианты:

"Хоть и с опозданием, но поздравляю с Новым годом!"

"С прошлым Новым годом! Пусть он принесет радость и покой."

Эти выражения передают внимание и тепло, даже если праздник уже прошел.

В свою очередь, для официального или рабочего общения лингвисты рекомендуют использовать нейтральные и корректные формулировки, соответствующие деловому этикету. Например:

"Примите поздравления по случаю прошлого Нового года."

"Приветствую вас с прошлым Новым годом и желаю успехов в новом году."

Такие фразы выглядят грамотными, демонстрируя профессионализм и уважение к собеседнику, и помогают избежать речевых ошибок, которые могут произвести неприятное впечатление.

Эксперты также отмечают, что еще одной типичной ошибкой является использование фразы "с наступающим". Для украинского языка правильным вариантом будет "с грядущим". Эта формулировка является нормативной и отвечает требованиям украинского правописания.

Как уже писали "Комментарии", в начале полномасштабной российской агрессии символическим кодом украинцев было слово паляница. И это не только символ благосостояния, изобилия, родного дома и земли, но и сложное слово для произношения окупантов. "Земляника", "клубника", "Укрзализныця" — этими словами украинцы проверяли, не оккупанты ли перед ними. Однако в украинском языке есть слово, которое знают не все украинцы, а россиянам его будет сложно произнести.



