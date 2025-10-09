logo

Это украинское слово не сможет произнести ни один россиянин: и это не "паляниця"

Украинское слово, которое знают не все украинцы, а россияне его не смогут произнести

9 октября 2025, 16:31
В начале полномасштабной российской агрессии символическим кодом украинцев было слово "паляниця". И это не только символ благосостояния, изобилия, родного дома и земли, но и сложное слово для произношения оккупантов. "Суниця", "полуниця", "Укрзалізниця" — этими словами украинцы проверяли, не оккупанты ли перед ними. Однако в украинском языке есть слово, которое знают не все украинцы, а россиянам его будет сложно произнести.

Украинский язык. Иллюстративное фото

Это слово "пуцьвірінок". Оно считается устаревшим, хотя встречается в литературе. Как значится в "Толковом словаре украинского языка", слово имеет два значения:

  • неоперенный голый птенец,

  • маленький ребенок, младенец.

Слово "пуцьвірінок" в своих произведениях часто использовали украинские писатели, пишет издание Telegraf. Считается, что они имеют глубокие народные корни, однако в филологической литературе точной информации о его происхождении нет.

"В то же время ответ лежит на поверхности. Большой толковый словарь современного украинского языка содержит слово "пуцька", значение которого истолковывает как мужской половой орган. Этот разговорный вариант можно встретить в сельской местности и сегодня", — пишет издание.

Отметим, что неоперившихся птенцов и маленьких детей еще называли "голопуцько" или "голопуцьок".

"Этимологический словарь украинского языка Института языкознания им. А.А. Потебни НАН Украины здесь уже прямо пишет, что это сложное образование из основ прилагательного голый и существительного — мужской член", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как правильно сказать на украинском "примерочная". Большинство ошибается, называя это помещение "примірочна".




