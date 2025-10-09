Это украинское слово не сможет произнести ни один россиянин: и это не "паляниця"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В начале полномасштабной российской агрессии символическим кодом украинцев было слово "паляниця". И это не только символ благосостояния, изобилия, родного дома и земли, но и сложное слово для произношения оккупантов. "Суниця", "полуниця", "Укрзалізниця" — этими словами украинцы проверяли, не оккупанты ли перед ними. Однако в украинском языке есть слово, которое знают не все украинцы, а россиянам его будет сложно произнести.
Украинский язык. Иллюстративное фото
Это слово "пуцьвірінок". Оно считается устаревшим, хотя встречается в литературе. Как значится в "Толковом словаре украинского языка", слово имеет два значения:
неоперенный голый птенец,
маленький ребенок, младенец.
Слово "пуцьвірінок" в своих произведениях часто использовали украинские писатели, пишет издание Telegraf. Считается, что они имеют глубокие народные корни, однако в филологической литературе точной информации о его происхождении нет.
Отметим, что неоперившихся птенцов и маленьких детей еще называли "голопуцько" или "голопуцьок".
