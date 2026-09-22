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Зрада чи ні: чи вважають люди сексуальне листування з ШІ зрадою

Опитування показало, де люди проводять межу між фліртом та зрадою

22 вересня 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

З розвитком штучного інтелекту у пар з'являється нове спірне питання: чи можна вважати зрадою сексуальне листування з чат-ботом. Адже з іншого боку діалогу немає реальної людини, проте зміст таких розмов може бути інтимним та прихованим від партнера.

Зрада чи ні: чи вважають люди сексуальне листування з ШІ зрадою

Сексуальне листування з ШІ може стати причиною суперечок між партнерами. Фото: Ri_Ya / Pixabay

Дослідження YouGov показало, що британці по-різному визначають межі зради. Серед тих, хто будь-коли був у стосунках, 23% зізналися, що зраджували партнеру. При цьому 17% говорили про фізичну зраду, 18% — про емоційну, а 12% стикалися з обома варіантами.

Що британці вважають зрадою

Найоднозначнішим прикладом виявилося надсилання інтимних фотографій: 82% опитаних назвали це зрадою. Використання програм для знайомств так сприймають 80%, а поцілунок з іншою людиною — 73%. Таємне листування чи зустрічі з колишнім партнером вважаються зрадою для 69% респондентів.

При цьому емоційна сторона стосунків викликає більше розбіжностей. Глибоку емоційну прихильність до іншої людини зрадою назвали 52% учасників. А романтичні почуття без будь-яких дій – лише 40%. Ще 44% вважають таку ситуацію неприємною, але не повноцінною зрадою.

А як щодо ШІ?

Сексуальне листування з чат-ботами виявилося ще неоднозначнішим. Тільки 30% британців вважають його однозначною зрадою, тоді як 41% називають таку поведінку шкідливою для стосунків, але не прирівнюють до зради.

На думку сімейної терапевтки Маріси Т. Коен, відсутність реальної людини з іншого боку екрана необов'язково змінює ситуацію. Якщо партнер приховує від другої половини інтимне спілкування з ШІ, це може сприйматися як емоційна зрада.

Зрештою, межа залежить від домовленостей усередині конкретної пари. Те, що одна людина вважає невинним листуванням, для іншої може виявитися порушенням довіри. Тому питання про те, де закінчується невинне спілкування та починається зрада, пари мають вирішувати разом.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав про 5 ознак емоційного віддалення у шлюбі



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/aglover/is-sexting-ai-bots-cheating
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