Измена или нет: считают ли люди сексуальную переписку с ИИ предательством

С развитием искусственного интеллекта у пар появляется новый спорный вопрос: можно ли считать изменой сексуальную переписку с чат-ботом. Ведь по другую сторону диалога нет реального человека, однако содержание таких разговоров может быть интимным и скрытым от партнера.

Сексуальная переписка с ИИ может стать причиной споров между партнерами. Фото: Ri_Ya / Pixabay

Исследование YouGov показало, что британцы по-разному определяют границы измены. Среди тех, кто когда-либо состоял в отношениях, 23% признались, что изменяли партнеру. При этом 17% говорили о физической измене, 18% — об эмоциональной, а 12% сталкивались с обоими вариантами.

Что британцы считают изменой

Самым однозначным примером оказалась отправка интимных фотографий: 82% опрошенных назвали это изменой. Использование приложений для знакомств так воспринимают 80%, а поцелуй с другим человеком — 73%. Тайная переписка или встречи с бывшим партнером считаются изменой для 69% респондентов.

При этом эмоциональная сторона отношений вызывает больше разногласий. Глубокую эмоциональную привязанность к другому человеку изменой назвали 52% участников. А романтические чувства без каких-либо действий — только 40%. Еще 44% считают такую ситуацию неприятной, но не полноценной изменой.

А что насчет ИИ?

Сексуальная переписка с чат-ботами оказалась еще более неоднозначной. Только 30% британцев считают ее однозначной изменой, тогда как 41% называют такое поведение вредным для отношений, но не приравнивают к измене.

По мнению семейного терапевта Марисы Т. Коэн, отсутствие реального человека по другую сторону экрана не обязательно меняет ситуацию. Если партнер скрывает от второй половины интимное общение с ИИ, это может восприниматься как эмоциональная измена.

В конечном счете границы зависят от договоренностей внутри конкретной пары. То, что один человек считает безобидной перепиской, для другого может оказаться нарушением доверия. Поэтому вопрос о том, где заканчивается безобидное общение и начинается измена, пары должны решать вместе.

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