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Вы уже не супруги, а соседи? 5 признаков эмоционального отдаления в браке

Иногда супруги продолжают жить под одной крышей, но постепенно перестают быть близкими людьми.

15 сентября 2026, 14:02
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Сергій Кречмаровський

Брак редко рушится за один день. Чаще дистанция появляется постепенно: разговоров становится меньше, совместные планы исчезают, а бытовые дела вытесняют всё личное. Эксперты назвали несколько признаков, которые могут указывать на такое эмоциональное отдаление.

Вы уже не супруги, а соседи? 5 признаков эмоционального отдаления в браке

Пара во время конфликта. Фото из открытых источников

  • Вы говорите только о бытовых делах. Разговоры между супругами всё чаще сводятся к ужину, покупкам, оплате счетов, работе или другим повседневным вопросам. При этом исчезают беседы о чувствах, мечтах и событиях, которые раньше хотелось обсудить друг с другом. Пара продолжает жить вместе, но отношения всё больше напоминают обычное сосуществование.

  • Разговоры становятся короткими и формальными. Даже если супруги проводят вечер рядом, между ними может практически не быть личного общения. Они перестают спрашивать друг друга о переживаниях, интересах и проблемах, ограничиваясь безопасными и практичными темами. В результате можно много говорить, но при этом почти ничего не знать о том, что на самом деле происходит в жизни партнёра.

  • У одного из супругов постоянно находятся дела. Работа, хобби и другие занятия сами по себе не являются проблемой. Тревожным сигналом ситуация становится тогда, когда человек постоянно ищет повод проводить время отдельно и всё реже стремится к совместному отдыху. Такая занятость может быть способом дистанцироваться от отношений.

  • В общении появляются критика и раздражение. Постоянные упрёки, сарказм, защитная реакция на обычные вопросы или отказ обсуждать проблемы способны усиливать эмоциональную дистанцию. Особенно показательно, когда во время конфликта один из партнёров перестаёт участвовать в разговоре и просто отмахивается от происходящего.

  • Исчезает физическая близость. У каждой пары свой привычный уровень интимности, поэтому универсальной нормы здесь нет. Однако повод задуматься появляется тогда, когда привычные проявления нежности постепенно исчезают: супруги реже обнимаются и целуются, перестают прикасаться друг к другу, а интимная жизнь становится всё более редкой. Важно не само количество близости, а заметная перемена по сравнению с тем, как было раньше.

Эмоциональное отдаление ещё не означает, что брак обречён. Но чем дольше супруги игнорируют возникшую дистанцию, тем сложнее становится понять причины проблемы и вернуть прежнюю близость.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о правилах финансовой безопасности в серьёзных отношениях



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