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Жодних побачень наодинці: як 100 років тому чоловіки домагалися уваги жінок

Візитні картки біля дверей, побачення під наглядом батьків і дозвіл батька на шлюб: як працювали правила залицяння до появи сучасних побачень.

1 листопада 2026, 16:40
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Сергій Кречмаровський

Ще сто років тому знайти пару було значно складніше, ніж сьогодні. Замість повідомлень у месенджерах і побачень у кав'ярнях молоді люди дотримувалися суворих правил залицяння, а зустрічі часто відбувалися під наглядом родичів.

Жодних побачень наодинці: як 100 років тому чоловіки домагалися уваги жінок

Побачення під наглядом родичів у 1920-х роках. Ілюстрація: ШІ

До Першої світової війни побачень у сучасному розумінні майже не існувало. Батьки брали участь у виборі потенційного нареченого для доньки та стежили, щоб знайомство відповідало правилам пристойності. Чоловік, якого родина вважала гідним кандидатом, залишав біля дверей будинку візитну картку. Так він заявляв про намір познайомитися.

Якщо батьки схвалювали залицяльника, його запрошували до оселі на зустріч із дівчиною. Візит проходив під наглядом сім'ї. Дівчина могла зіграти для гостя на піаніно або потанцювати з ним, але залишатися наодинці зазвичай не дозволяли. Згодом чоловік регулярно навідувався, приносив подарунки обраниці та її рідним. Навіть прогулянки поза домом відбувалися в супроводі компаньйонки.

Шлях до шлюбу залежав і від думки родини. Перш ніж зробити пропозицію, чоловік мав попросити дозволу в батька дівчини. Важливим було матеріальне становище: сім'я хотіла переконатися, що майбутній чоловік зможе забезпечувати дружину.

Після Першої світової війни правила почали змінюватися. У 1920-х роках молоді люди частіше знайомилися телефоном, ходили до кінотеатрів і танцювальних залів. Автомобілі давали парам більше приватності, тому потреба в супроводі дорослих зменшувалася.

У містах новий стиль побачень поширювався швидше, ніж у селах, де традиційні норми зберігалися довше. На зміни вплинули урбанізація, розвиток розваг і транспорту. Романтичні стосунки поступово переставали бути справою двох родин і ставали особистим вибором молодих людей.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що одна непомітна звичка може зруйнувати навіть міцні стосунки



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Джерело: https://www.mentalfloss.com/history/dating-was-like-100-years-ago
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