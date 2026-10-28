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Без сварок і зрад: одна непомітна звичка може зруйнувати навіть міцні стосунки

Психотерапевтка пояснила, чому зникнення звичних проявів ніжності може послабити емоційний зв'язок у парі та як повернути близькість.

28 жовтня 2026, 10:35
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Сергій Кречмаровський

Близькість у парі може зникати поступово — без сварок, зрад чи очевидних причин. Спочатку стає менше обіймів і поцілунків, зникають випадкові дотики. Партнери можуть не помітити, як ніжність поступається місцем побуту. Психотерапевтка Мелінда ДеСета пояснила, чому нестача дотиків віддаляє людей.

Без сварок і зрад: одна непомітна звичка може зруйнувати навіть міцні стосунки

Брак ніжності та дотиків може поступово віддаляти партнерів одне від одного. Фото: Pixabay

Що таке голод на дотики

Так називають ситуацію, коли партнерам тривалий час бракує фізичного контакту. Йдеться не лише про секс, а й про прості прояви ніжності: обійми, поцілунки, дотики до руки чи спини. Згодом робота, стрес і домашні справи можуть відсувати близькість на другий план.

Як нестача ніжності впливає на пару

Стосунки ризикують перетворитися на спільне ведення господарства: люди живуть разом, але почуваються радше сусідами. Один або обоє можуть почуватися небажаними чи відкинутими. З часом обійми здаються незручними, а фізична близькість скорочується.

Причини не завжди очевидні. Партнери можуть мати різні потреби: комусь важливі слова й спільний час, а комусь — дотики. Інколи людина уникає обіймів, бо боїться, що партнер сприйме їх як запрошення до сексу. Інша відчуває відторгнення, і замкнене коло продовжується.

Як повернути близькість

Психотерапевтка радить не замовчувати проблему, а спокійно обговорити її у відповідний момент, не під час сварки. Варто пояснити, яких проявів ніжності бракує кожному, вислухати партнера та домовитися про комфортні для обох межі. Обійми не обов’язково мають вести до сексу: дотик може бути просто знаком турботи.

Серед тривожних сигналів — підрахунок того, хто частіше ініціює обійми чи поцілунки, уникання дотиків через страх відмови та пошук ніжності поза стосунками. Починати краще з малого й діяти регулярно. Навіть узяти партнера за руку — це крок до відновлення емоційного зв’язку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що жінка спалила весільну сукню заради нового життя 



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Джерело: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-modern-sex-therapist/202610/touch-starvation-the-hidden-reason-why-couples-drift-apart
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