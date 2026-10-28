Без сварок і зрад: одна непомітна звичка може зруйнувати навіть міцні стосунки

Близькість у парі може зникати поступово — без сварок, зрад чи очевидних причин. Спочатку стає менше обіймів і поцілунків, зникають випадкові дотики. Партнери можуть не помітити, як ніжність поступається місцем побуту. Психотерапевтка Мелінда ДеСета пояснила, чому нестача дотиків віддаляє людей.

Брак ніжності та дотиків може поступово віддаляти партнерів одне від одного. Фото: Pixabay

Що таке голод на дотики

Так називають ситуацію, коли партнерам тривалий час бракує фізичного контакту. Йдеться не лише про секс, а й про прості прояви ніжності: обійми, поцілунки, дотики до руки чи спини. Згодом робота, стрес і домашні справи можуть відсувати близькість на другий план.

Як нестача ніжності впливає на пару

Стосунки ризикують перетворитися на спільне ведення господарства: люди живуть разом, але почуваються радше сусідами. Один або обоє можуть почуватися небажаними чи відкинутими. З часом обійми здаються незручними, а фізична близькість скорочується.

Причини не завжди очевидні. Партнери можуть мати різні потреби: комусь важливі слова й спільний час, а комусь — дотики. Інколи людина уникає обіймів, бо боїться, що партнер сприйме їх як запрошення до сексу. Інша відчуває відторгнення, і замкнене коло продовжується.

Як повернути близькість

Психотерапевтка радить не замовчувати проблему, а спокійно обговорити її у відповідний момент, не під час сварки. Варто пояснити, яких проявів ніжності бракує кожному, вислухати партнера та домовитися про комфортні для обох межі. Обійми не обов’язково мають вести до сексу: дотик може бути просто знаком турботи.

Серед тривожних сигналів — підрахунок того, хто частіше ініціює обійми чи поцілунки, уникання дотиків через страх відмови та пошук ніжності поза стосунками. Починати краще з малого й діяти регулярно. Навіть узяти партнера за руку — це крок до відновлення емоційного зв’язку.

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