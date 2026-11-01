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Никаких свиданий наедине: как 100 лет назад мужчины добивались внимания женщин

Визитные карточки у дверей, свидания под присмотром родителей и разрешение отца на брак: как работали правила ухаживания до появления современных свиданий.

1 ноября 2026, 16:40
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Сергій Кречмаровський

Еще сто лет назад найти пару было значительно сложнее, чем сегодня. Вместо сообщений в мессенджерах и свиданий в кафе молодые люди придерживались строгих правил ухаживания, а встречи часто проходили под присмотром родственников.

Никаких свиданий наедине: как 100 лет назад мужчины добивались внимания женщин

Свидание под присмотром родственников в 1920-х годах. Иллюстрация: ИИ

До Первой мировой войны свиданий в современном понимании почти не существовало. Родители участвовали в выборе потенциального жениха для дочери и следили, чтобы знакомство соответствовало правилам приличия. Мужчина, которого семья считала достойным кандидатом, оставлял у дверей дома визитную карточку. Так он заявлял о намерении познакомиться.

Если родители одобряли ухажера, его приглашали в дом на встречу с девушкой. Визит проходил под присмотром семьи. Девушка могла сыграть для гостя на пианино или потанцевать с ним, но оставаться наедине обычно не разрешалось. Впоследствии мужчина регулярно навещал избранницу, приносил подарки ей и ее родным. Даже прогулки за пределами дома проходили в сопровождении компаньонки.

Путь к браку зависел и от мнения семьи. Прежде чем сделать предложение, мужчина должен был попросить разрешения у отца девушки. Важным было и материальное положение: семья хотела убедиться, что будущий муж сможет обеспечивать жену.

После Первой мировой войны правила начали меняться. В 1920-х годах молодые люди чаще знакомились по телефону, ходили в кинотеатры и танцевальные залы. Автомобили давали парам больше уединения, поэтому необходимость в сопровождении взрослых уменьшалась.

В городах новый стиль свиданий распространялся быстрее, чем в селах, где традиционные нормы сохранялись дольше. На перемены повлияли урбанизация, развитие развлечений и транспорта. Романтические отношения постепенно переставали быть делом двух семей и становились личным выбором молодых людей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что одна незаметная привычка может разрушить даже крепкие отношения



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Источник: https://www.mentalfloss.com/history/dating-was-like-100-years-ago
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